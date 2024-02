Rieti: progetto ISA_aperte le iscrizioni

Il Samartiano odv e la Caritas diocesana di Rieti, insieme al Giardino Faunistico Parco dell’Abatino e Studio di consulenze FinAgevolata di Rieti sono liete di annunciare che sta per iniziare un corso gratuito rivolto a tutti i cittadini stranieri presenti a Rieti e provincia.

Il progetto ISA si pone l’obiettivo di promuovere una maggiore integrazione dei

cittadini migranti, attraverso l’attivazione di corsi gratuiti di formazione incentrati sull’insegnamento dell’italiano, l’orientamento al lavoro e ai servizi offerti dal territorio e cosa della quale andiamo molto fieri, per la prima volta verrà attivato un corso relativo all’educazione ambientale.

Ulteriore contributo ad un’integrazione reale degli stranieri nel tessuto sociale della comunità sarà dato dalla possibilità per i partecipanti ai corsi, di partecipare successivamente a percorsi strutturati sia di volontariato che di tirocinio formativo della durata di 3 mesi.

Lo scopo del progetto è proprio quello di unire la formazione all’esperienza sul campo, aumentando così le possibilità per gli stranieri residenti sul territorio di acquisire quelle competenze e nozioni fondamentali sia in ambito lavorativo che nella vita quotidiana.

Per le iscrizioni entro il 15 febbraio telefonare a 0746 485554 o scrivere a comunitasolidaliprogettoisa@gmail.com o recarsi presso gli uffici in Via Sant’Agnese n. 26 a Rieti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 14.