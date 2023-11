9° ANNIVERSARIO “MONUMENTO L’ABBRACCIO”- COMMEMORAZIONE AI CADUTI DELLE FORZE DELL’ORDINE

“Monumento L’Abbraccio ” Per non Dimenticare

Nella giornata di venerdì 10 novembre scorso presso piazza della Libertà in Roma (quartiere Prati) si è tenuto il 9° anniversario del “Monumento L’Abbraccio ” per commemorare tutti i caduti delle Forze dell’Ordine che hanno perso la propria vita per la democrazia e la nostra Libertà, in riferimento all’istituzione della Giornata in memoria degli appartenenti alle Forze di Polizia caduti nell’adempimento del dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità (legge regionale Lazio n. 10 del 12 agosto 2020).

Facciamo un passo indietro, il monumento collocato nel 2014 dall’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA e il giornale ATLASORBIS a piazza della Libertà in Roma , scultura di travertino alto 3 metri, dal nome l’Abbraccio che rievoca il sacrificio di chi ha difeso i valori della giustizia e della libertà con la propria vita. Porzione della città dove ogni cittadino può dedicare un pensiero a uomini e donne che hanno vestito con onore e coraggio l’uniforme, persone appartenenti alle Forze dell’Ordine, della Sicurezza. Traguardo e volontà di un gruppo associativo in ARGOS, si ricordano tra gli altri la CO.MEC.EL.SRL, PRATESI SpA, Reale Mutua Assicurazioni, Travertini San Peter 96-4 Srl, Restauri Edili Monumentali.

Come ogni anno la deposizione di una corona di alloro , un momento di raccoglimento nel ricordo, presenti Luisa Regimenti Assessore Regione Lazio al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana, presenti alla commemorazione il Senatore Andrea Di Priamo, Fabrizio Ghera Assessore Regione Lazio alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio, presenti i rappresentanti dei Corpi di Polizia, associazioni di categoria in rappresentanza dei Corpi di Polizia in servizio e in quiescenza.

Particolare emozione in questa commemorazione la presenza della 4C dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Bagnera” plesso Gattuso accompagnati dai docenti Maria Valente, Maria Morabito, Valentina Di Bona, i quali bambini hanno depositato un mazzo di fiori al “Monumento l’abbraccio”.

Continua il percorso delle “Buone Azioni” e un nuovo percorso “A Scuola con Legalità ” dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia.