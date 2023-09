RADUNO PRE – CAMPIONATO NAZIONALE – Dipartimento Arbitrale calcio A.S.I. Roma

Stagione Sportiva 2023 2024 – San Benedetto del Tronto

Iniziato il ventiduesimo raduno Nazionale pre – campionato Dipartimento Arbitrale Calcio Comitato provinciale A.S.I. Roma presso l’ Hotel Sporting di San Benedetto del Tronto (AP). Nel pomeriggio briefing informativo, introduzione del Presidente Americo Scatena Arbitri Sport Italiani sezione Lorenzo Cesari di Roma, il quale ha illustrato la prossima stagione sportiva e i numerosi impegni che i tesserati dovranno affrontare, con i saluti del Vice Presidente la Dott.ssa Giada Fedeli. Di seguito l’intervento del designatore Francesco Florio.

In collegamento da remoto in video conferenza da Andorra per l’intervento tecnico con Massimo Cumbo, istruttore ed osservatore Futsal per la FIFA. Grande partecipazione ed entusiasmo di tutti i presenti.

Un grande lavoro della responsabile di segreteria Raffaela Finardi con tutto lo staff dirigenziale.