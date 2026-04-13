Weekend a colori al Parco Laurentino con l’Holi Color Festival

Sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle ore 10:30 alle 19:30, il Parco Laurentino (Via di Trigoria 62) ospita l’Holi Color Festival – Kids Edition, un evento pensato per famiglie e bambini, dedicato al gioco all’aria aperta, alla creatività e alla condivisione.

Per due giornate, il parco si trasformerà in uno spazio esperienziale dove i più piccoli

potranno esprimersi liberamente attraverso attività ludiche, laboratori creativi e momenti di intrattenimento pensati per stimolare socialità e immaginazione.

Elemento centrale dell’evento sarà il lancio delle polveri colorate, ispirato alla tradizione dell’Holi Festival , un momento collettivo accompagnato da musica, che coinvolgerà bambini e famiglie in un’esperienza immersiva. Accanto a questo, il programma prevede: – giochi di gruppo con il paracadute arcobaleno – attività come il gioco delle bandane – un’area dedicata ai laboratori creativi, dove i bambini potranno realizzare piccoli progetti da portare a casa – area Family Park con jumping pillow, gonfiabili ed area sport. – Miniclub : un’area esclusiva e attrezzata con animatori dedicati, pensata per offrire attività strutturate come laboratori creativi, esperimenti scientifici, attività con il DAS e giochi sempre nuovi.

Il servizio è disponibile tutti i giorni di apertura del parco, su prenotazione obbligatoria, ha una durata di 1 ora e un costo di 5€, con posti limitati. L’intera area è organizzata per garantire accessibilità e sicurezza, offrendo al tempo stesso un ambiente informale e rilassato per le famiglie. Durante l’evento sarà attiva anche un’area food con una selezione semplice e adatta a tutti, tra cui pizza ripiena, street food e gelato artigianale.

Per migliorare la gestione dei flussi, sarà attivo un sistema QR code saltafila, che permetterà a tutti di ordinare cibo e bevande direttamente dal proprio smartphone, evitando attese.

L’ingresso al Parco sarà gratuito per tutti, con possibilità di prenotazione consigliata in caso di eventi, tramite link eventbrite, per una migliore gestione degli accessi.

L’accesso al Family Park è riservato ai soci: il costo del tesseramento è di soli 5€ per tutta la stagione 2026 ed è obbligatorio solamente per i bambini (fino a 14 anni) e per un accompagnatore. Può essere effettuato direttamente in loco tramite sistema QR code, in modo rapido e autonomo.