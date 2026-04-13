A Viterbo lo sport esce dai campi e conquista la piazza

“Let’s Move Together” prosegue il suo viaggio e, per la seconda tappa, fa tappa a Viterbo, presso il Circolo Sportivo Santa Barbara. Un appuntamento che conferma la forza e il valore di un progetto promosso da EPS Lazio, capace di unire tutte le realtà della promozione sportiva con un obiettivo chiaro: portare ogni disciplina tra la gente, rendendo lo sport accessibile, inclusivo e protagonista in ogni provincia del Lazio.

A Viterbo non è stata solo una giornata di attività, ma un vero momento di condivisione e partecipazione. Tante le discipline presenti, tante le associazioni coinvolte, e soprattutto tantissimi cittadini che hanno scelto di mettersi in gioco, provare, scoprire e vivere lo sport in prima persona. Perché è proprio questo lo spirito dell’iniziativa: abbattere le barriere tra atleti e pubblico, trasformando ogni spettatore in protagonista.

Alla tappa hanno preso parte anche il Sindaco del Comune di Viterbo e l’Assessore allo Sport, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso iniziative che valorizzano il territorio e promuovono sani stili di vita, soprattutto tra i più giovani.

“Let’s Move Together” non è solo un evento itinerante, ma un percorso che costruisce comunità, rafforza legami e restituisce allo sport il suo ruolo più autentico: quello di strumento di inclusione, crescita e benessere.

Non spettatori, ma partecipanti.

Non un evento, ma un’esperienza condivisa.

Anche Viterbo ha risposto presente. E questo è solo un altro passo.