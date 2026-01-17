“Volevo ucciderlo”: Zouhair Atif ha accoltellato e ucciso Abanoub Youssef solo per una foto con una ragazza

Il delitto a scuola, a La Spezia. “Non doveva permettersi di mettere sui social la foto con la mia ragazza”, avrebbe detto. Gli inquirenti valutano la premeditazione

ROMA – “Volevo ucciderlo, non doveva permettersi di mettere sui social la foto con la mia ragazza”. E l’ha fatto: Zouhair Atif ha accoltellato e ucciso Abanoub Youssef in classe, in una scuola a La Spezia. Per “motivi sentimentali”, conferma la polizia. La cronaca racconta di un insegnante che disarmare l’aggressore, mentre la vittima si accascia nel sangue. Morirà all’ospedale Sant’Andrea.

Ora la polizia e la Procura di Spezia indagano sull’omicidio all’istituto Einaudi-Chiodo, mentre Atif è in carcere con l’accusa di omicidio, arrestato in flagranza. Molto probabilmente gli verrà contestata anche la premeditazione. La squadra mobile ha sentito anche la ragazza della foto contestata: secondo Repubblica non ha assistito alla scena, ma ha confermato gli screzi fra i due. Atif comparirà davanti al giudice lunedì.

