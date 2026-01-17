Nicol Delago finalmente libera: la discesa a Tarvisio è sua, Vonn terza

Sul podio la tedesca Weidle-Winkelmann e la statunitense Vonn. Solo undicesima Sofia Goggia

ROMA – Trionfo azzurro nella discesa femminile di Tarvisio di Coppa del mondo. Splendida infatti la prestazione di Nicol Delago, che ha chiuso davanti a tutte. Sul podio sono salite poi la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (seconda) e la statunitense Lindsey Vonn (terza). Più lontana Sofia Goggia: per lei undicesimo posto. Oltre a loro due, risultati da sottolineare anche per Laura Pirovano (sesta) e Nadia Delago, la sorella di Nicol, che ha chiuso decima.

“Questa vittoria ha per me un significato enorme dopo anni di alti e bassi. Voglio ringraziare chi mi ha sempre sostenuto, a cominciare da mia sorella e la mia famiglia. E poi il mio staff. Grazie a loro ho ritrovato la libertà di sciare e questo risultato ripaga di tanto lavoro. Con il decimo posto di mia sorella Nadia, poi, è proprio una bellissima giornata che non dimenticheremo. Con un pensiero anche alle prossime Olimpiadi”.

