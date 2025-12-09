VIA D’AMELIO, DE CORATO(FDI): «DAL PROCURATORE DI CALTANISSETTA GRANDE CONTRIBUTO DI VERITA’ CHE SPAZZA VIA LA PISTA NERA»

«Grazie al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, che oggi a chiare lettere ha smontato l’ipotesi della ‘pista nera’ nell’omicidio del giudice Borsellino e sottolineato come resti centrale la pista ‘mafia appalti’ per arrivare alla verità sulla strage di via D’Amelio». Così Riccardo De Corato, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione parlamentare Antimafia. «Il suo è uno straordinario contributo che sgombra il campo definitivamente dalle ricostruzioni fantasiose cavalcate dalla sinistra in questi anni e spinte in più d’una trasmissione tv. Il nodo centrale- dunque- deve restare quello dei rapporti tra mafia e appalti. E’ lì che va cercata la matrice dell’omicidio se non si vuole tradire la memoria del giudice che poco prima di morire aveva detto ‘sarà la mafia a uccidermi, ma saranno anche i miei colleghi ed altri a permetterlo’. E’ gravissimo- conclude De Corato- che non si senta in dovere di lasciare i lavori il giudice Scarpinato- oggi componente della commissione ma allora magistrato a Palermo- che più volte oggi è stato citato dal procuratore De Luca nel corso della sua audizione. Per rispetto delle istituzioni dovrebbe fare un passo indietro dal momento che è chiamato a indagare su fatti che lo hanno visto negli anni delle stragi direttamente coinvolto. Lo faccia perché la sua incompatibilità è palese e davvero imbarazzante per tutti».