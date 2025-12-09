martedì, Dicembre 9, 2025

salute

Ultime notizie

VIA D’AMELIO, DE CORATO(FDI): «DAL PROCURATORE DI CALTANISSETTA GRANDE CONTRIBUTO DI VERITA’ CHE SPAZZA VIA LA PISTA NERA»

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA
redazione
Autore redazione
1 min.read

«Grazie al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, che oggi a chiare lettere ha smontato l’ipotesi della ‘pista nera’ nell’omicidio del giudice Borsellino e sottolineato come resti centrale la pista ‘mafia appalti’ per arrivare alla verità sulla strage di via D’Amelio». Così Riccardo De Corato, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione parlamentare Antimafia. «Il suo è uno straordinario contributo che sgombra il campo definitivamente dalle ricostruzioni fantasiose cavalcate dalla sinistra in questi anni e spinte in più d’una trasmissione tv. Il nodo centrale- dunque- deve restare quello dei rapporti tra mafia e appalti. E’ lì che va cercata la matrice dell’omicidio se non si vuole tradire la memoria del giudice che poco prima di morire aveva detto ‘sarà la mafia a uccidermi, ma saranno anche i miei colleghi ed altri a permetterlo’. E’ gravissimo- conclude De Corato- che non si senta in dovere di lasciare i lavori il giudice Scarpinato- oggi componente della commissione ma allora magistrato a Palermo- che più volte oggi è stato citato dal procuratore De Luca nel corso della sua audizione. Per rispetto delle istituzioni dovrebbe fare un passo indietro dal momento che è chiamato a indagare su fatti che lo hanno visto negli anni delle stragi direttamente coinvolto. Lo faccia perché la sua incompatibilità è palese e davvero imbarazzante per tutti».

Previous article
MILANO, DE CORATO(FDI): «SALA ATTACCA ANCORA GOVERNO MA DIMENTICA FONDI STANZIATI DA ROMA PER LOMBARDIA E CAPOLUOGO»
Next article
Zelensky a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz: “Concordata una posizione comune”. Meloni in videoconferenza, domani incontro a Roma
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 del 019/07/2000 ( Cambio Provincia) Editore e Direttore Responsabile Cav. Dr. Piero Fusaglia Via delle Pietre Piane 8 / B 02033 Ginestra Sabina di Monteleone Sabino Rieti redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - 392 3329 132

© Il Giornale del Lazio 2025