CARABINIERI: BARI, ESEGUITO UN FERMO DI P.G. NEI CONFRONTI DI UNA PERSONA GRAVEMENTE INDIZIATA DEL DECESSO DI UN UOMO SCOMPARSO IL GIORNO 02 APRILE U.S.

Bari, nel corso della serata di ieri 1° maggio 2026, Militari della Compagnia Carabinieri di Bari San Paolo, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Bari, nei confronti di un cittadino cinese 42enne, in quanto gravemente indiziato (fatta salva ogni necessaria valutazione nelle fasi successive del procedimento con il contributo della difesa) del decesso di un uomo scomparso dal 2 aprile u.s. ed il cui cadavere era stato rinvenuto nella mattina presso il negozio di Sua proprietà.



Il destinatario del provvedimento è stato individuato all’esito di una minuziosa ricostruzione effettuata, anche attraverso i sistemi di videosorveglianza e i prelievi sulle carte della vittima, dai Carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Bari.



È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che seguirà il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.