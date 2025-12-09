MILANO, DE CORATO(FDI): «SALA ATTACCA ANCORA GOVERNO MA DIMENTICA FONDI STANZIATI DA ROMA PER LOMBARDIA E CAPOLUOGO»

«Questa mattina, il Sindaco di Milano, non ha perso occasione, ancora una volta, per attaccare il Governo lamentandosi che ‘la politica romana non ama Milano’. Il fatto che la Premier Meloni ed i Ministri non si facciano vedere tutti i giorni nel capoluogo lombardo, non significa che per lo stesso non facciano nulla. Vorrei ricordare al primo cittadino (che dovrebbe vergognarsi quando afferma certe assurdità) che appena due anni fa, correva infatti il 7 dicembre 2023, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in fiera a Rho Pero firmando l’accordo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Regione Lombardia, che ha portato all’intera Regione benefici per 1,2 miliardi di euro. Tra i progetti che hanno riguardato direttamente la città di Milano, c’erano la riqualificazione della Stazione Cadorna, il campus per l’Università di Milano Bovisa e il campus del Conservatorio a Rogoredo. Senza contare il fatto che negli ultimi mesi, da Roma sono arrivati migliaia di uomini e donne delle Forze dell’Ordine e sono state incrementate le Operazioni ‘Alto Impatto’ anche sui treni dell’intera regione. Sala, che allo stato attuale possiede anche la delega alla Sicurezza, invece di frignare un giorno sì e l’altro pure nei confronti del Governo, si dia una mossa e non solamente facendo “chiacchiere e distintivo”».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.