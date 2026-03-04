“Una suocera croccante” per ridere insieme al Teatro Bracco di Napoli

Caterina De Santis e Fabio Brescia

Ridere fa bene al cuore, all’anima e…anche alla tasca”: Caterina De Santis, è la protagonista della commedia brillante “Una suocera croccante” in scena al Teatro Bracco dal 5 al 15 marzo. ≪E’ una politica che abbiamo sempre adottato, sin dalla riapertura del 1999, prezzi popolari – ricorda De Santis – per consentire a tutti di venire a teatro e trascorrere qualche ora di spensierato relax in compagnia dei propri cari≫. La “Grande Caterina” – come viene affettuosamente chiamata dagli amici del settore teatrale di Napoli – è preparata a vestire i panni di una suocera pronta a tutto per osteggiare l’unione del figlio con una ragazza di modeste condizioni familiari. Caterina De Santis, direttrice artistica della storica sala della Pignasecca in via Tarsia, sarà accanto all’estro comico di Fabio Brescia, per la regia di Guglielmo Marino.

Lo spettacolo dei giorni feriali sarà alle 21, il sabato alle 19.30 e la domenica alle 18.30, due tranche di repliche: dal 5 all’8 marzo e dal 12 al 15. Un calendario che sembra disegnato per accompagnare lo spettatore in un crescendo di buonumore, quasi fosse un rituale settimanale di disintossicazione dal quotidiano. Una suocera croccante è una pochade moderna sulla base di una trama semplice. Una madre molto possessiva e vedova, non vuole che il figlio, ricchissimo rampollo di famiglia, si sposi con una ragazza, commessa ai grandi magazzini, e tenta con ogni mezzo, anche i più grotteschi e improbabili, di impedire l’unione. Ma i giovani si amano e lei si troverà costretta a conoscere anche la madre della ragazza e suo fratello. Dopo vari tentativi di eliminarla in maniera grottesca e rocambolesca, si arrende all’amore. Incontri forzati, parenti inattesi e piani rocamboleschi, la vicenda si trasforma in una girandola di equivoci e capovolgimenti. Personaggi molto caratterizzati e una comicità che affonda le proprie radici tra Eduardo Scarpetta e Achille Campanile, il maestro dell’umorismo surreale, fanno da tappeto a una girandola di situazioni al limite del paradossale, tutto in chiave contemporanea con battute folgoranti. Accanto ai protagonisti si muove un ensemble vivace con Rino Grillo e Valerio Largo completato da Emanuela Giordano, Mariarosaria Cafiero e Giampietro Ianneo, con la partecipazione di Gianfilippo Neri. L’impianto visivo e sonoro contribuisce alla riuscita del gioco teatrale: luci di Enzo Piccolo, scene di Massimo Malavolta, costumi di Anna Giordano e assistenza alla regia di Alessia Sanchez. “Una suocera croccante” promette dunque due ore di riso liberatorio e intelligente, ritmo, caratteri marcati e situazioni paradossali senza mai rinunciare alla misura teatrale. È il trionfo della pochade moderna: una macchina comica che non pretende di spiegare il mondo ma sa, con garbo e mestiere, farcelo dimenticare. L’evento realizzato con il contributo della Regione Campania rappresenta un appuntamento che, per gli amanti del teatro di tradizione e di carattere, si annuncia come un momento da non lasciarsi sfuggire. Assicurate due ore di divertimento e risate per tutta la famiglia.

Harry di Prisco