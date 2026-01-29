FONDI EUROPEI E POST-PNRR, MAGLIOCCHETTI (PD): “SENZA UNA STRATEGIA COMUNE I COMUNI RESTANO SOLI DAVANTI AL POST-PNRR”

“Da amministratori locali dobbiamo dirlo con franchezza: da soli non ci salviamo. Senza una visione e una strategia condivisa, soprattutto nella fase che si aprirà dopo il PNRR, i Comuni rischiano di essere lasciati soli davanti a problemi enormi” – Lo ha dichiarato Manuel Magliocchetti, assessore all’Urbanistica, Attività Produttive, Patrimonio e Trasporti del Palestrina, intervenendo al convegno “Bilancio della Regione Lazio e nuova programmazione dei fondi europei”, promosso dal Partito Democratico presso il Consiglio regionale del Lazio “Il PNRR – ha spiegato Magliocchetti – per molti enti locali non è stato una fase di programmazione, ma di gestione di ritardi e criticità. Oggi siamo appesi all’incertezza sulla proroga dei tempi: per un Comune come il nostro significa rischiare di perdere tra i 2 e i 3 milioni di euro di finanziamenti” – Secondo l’assessore, le difficoltà dei territori sono comuni: “Lo svuotamento dei centri storici, la crisi del commercio locale, la perdita di attrattività delle aree interne e costiere non possono essere affrontate con interventi a pioggia. Serve una strategia d’insieme, capace di usare le risorse europee e regionali per risolvere problemi condivisi” – Magliocchetti ha infine sottolineato il ruolo decisivo delle infrastrutture e dei trasporti: “Senza investimenti seri su mobilità e collegamenti, i territori restano marginali. Per questo è fondamentale fare squadra tra Comuni e costruire un rapporto forte con la Regione e con l’Europa, per trasformare queste risorse in opportunità reali per i cittadini”.