Tiziana Rivale è diventata Socio Onorario e Testimonial del Nucleo Ispettori Forestali, del Distaccamento di Roma Capitale

La cantante Tiziana Rivale, nata a Formia (LT), resta una delle voci più riconoscibili della musica italiana. Dopo aver conquistato il grande pubblico con la vittoria al Festival di Sanremo nel 1983 grazie al brano Sarà quel che sarà, l’artista ha proseguito il proprio percorso professionale affiancando all’attività musicale una crescente sensibilità verso tematiche ambientali e animaliste.

Dal 2026 Tiziana Rivale è diventata Socio Onorario e Testimonial del Nucleo Ispettori Forestali, nello specifico del Distaccamento di Roma Capitale. Un incarico che non si limita a un ruolo simbolico, ma che si inserisce in un impegno più ampio a favore della tutela del territorio, della difesa della fauna e della promozione di una cultura del rispetto verso l’ambiente.

Particolare attenzione viene rivolta alla protezione degli animali, domestici e selvatici, alla sensibilizzazione contro il maltrattamento e all’importanza della salvaguardia degli ecosistemi naturali. Attraverso la propria immagine pubblica, la cantante contribuisce a diffondere messaggi di responsabilità e consapevolezza, incoraggiando comportamenti virtuosi e sostenendo iniziative volte alla prevenzione dei reati ambientali.

La nomina rafforza così il legame tra mondo dello spettacolo e impegno civico, offrendo maggiore visibilità alle attività del Nucleo e sottolineando quanto la tutela degli animali e dell’ambiente rappresenti oggi una priorità condivisa.