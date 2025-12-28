Sospetta intossicazione alimentare, muoiono madre e figlia a Campobasso. Ricoverato il padre

Il sospetto è che la sera della Vigilia sia stato consumato qualche alimento che possa aver provocato l’intossicazione alimentare

di Marcella Piretti

ROMA – Una ragazzina di 15 anni e la madre sono morte a Campobasso, a distanza di poche ore l’una dall’altra, per quella che sembrerebbe avere tutte le caratteristiche di una intossicazione alimentare. Anche il padre, di 55 anni, si è sentito male ed è ancora ricoverato all’ospedale Cardarelli di Campobasso. A riferire la notizia è il Corriere della Sera. L’uomo ricoverato si chiama Gianni Di Vita: in passato è stato a lungo sindaco di Pietracatella.

La 15enne viveva a Pietracatella, in provincia di Campobasso, e frequentava il liceo classico. È morta dopo essere stata ricoverata al Cardarelli: aveva accusato dei malori da un paio di giorni e si era già recata al pronto soccorso per poi tornare a casa. L’ipotesi dell’intossicazione alimentare, scrive il Corriere, era stata fatta, ma forse era stata valutata la possibile gravità della situazione. Ieri, 27 dicembre, la situazione è peggiorata e a ragazzina è stata ricoverata in Rianimazione. È morta ieri sera. La madre, Antonella Di Ielsi, 50 anni, è stata anche lei ricoverata al Cardarelli ed è morta anche lei. Sembra al momento indenne la sorella della 15enne, che ha 18 anni. Ma non è chiaro se la 18enne la sera della Vigilia abbia mangiato lo stesso menù degli altri.

INTOSSICAZIONE O INTOLLERANZA?

Nel mirino degli inquirenti c’è infatti la cena della vigilia di Natale, in cui la famiglia avrebbe mangiato pesce, frutti di mare e cozze. Dopo poche ore, si sono sentiti tutti male: padre, madre e figlia. L’intera famiglia è andata subito al Pronto Soccorso dell’ospedale, ma sono stati rimandati indietro per due volte. Sabato sera 27 dicembre i malori sarebbe aumentati: dolori e coliche. Così la famiglia torna in ospedale. La condizione più grave è quella della ragazzina, che muore intorno alle 22,30. Ora sarà l’autopsia, disposta dalla Procura di Campobasso, a chiarire se è stata realmente un’intossicazione o un’intolleranza a causare il decesso della ragazza e della madre.

«Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»