Sicurezza in montagna: IL Centro settore meteomont “Appennino Laziale”

Anche quest’anno, il giorno 1 dicembre 2025 ha visto l’avvio del servizio Meteomont (Servizio Nazionale di previsione neve e valanghe) dell’Arma dei Carabinieri che nella provincia di Rieti è coordinato dal Centro Settore Meteomont (Ce.Se.M.) “Appennino Laziale” con sede presso il Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti e competenza anche nelle province di Roma e Frosinone.

La rete di rilevamento e di previsione del Servizio Meteomont è già al lavoro e lo scorso 18 novembre, si è tenuto al Terminillo un incontro info-operativo, cui è intervenuto tutto il personale che presta servizio “Meteomont” in ambito regionale. All’incontro hanno partecipato il Comandante della regione Carabinieri Forestale “Lazio” Gen. B. Gianpiero Andreatta, il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti Col. Franco Bonechi, che è anche Responsabile del Centro Settore Meteomont (Ce.Se.M.) “Appennino Laziale”, il Ten. Col. Emanuela Gini, Comandante del Centro Nazionale Meteomont del Comando Carabinieri Tutela Forestale e dei Parchi, i Comandanti delle Stazione Carabinieri territoriali di Terminillo (RI), Leonessa (RI) ed Amatrice (RI), personale dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Lazio e appartenenti al Soccorso Alpino Guardia di Finanza.

Con l’avvio della stagione invernale, che sarà determinato in base alle condizioni meteo-nivologiche che si presenteranno nelle prossime settimane, avranno inizio le quotidiane attività di raccolta dati e controllo del manto nevoso da parte delle 8 Stazioni Meteonivologiche Tradizionali presenti nei due sotto-settori del Ce.Se.M., di cui 4 nel sotto-settore “Terminillo Monti Reatini e Laga” (gestite dal Nucleo Parco Carabinieri Amatrice (RI), Nucleo Carabinieri Forestale Cittareale (RI), Nucleo Carabinieri Forestale Leonessa (RI), Nucleo Carabinieri Rieti) e 4 nel sotto-settore “Monti Simbruini e Meta” (di competenza del Nucleo Carabinieri Forestale Arcinazzo Romano (RM), Nucleo Carabinieri Forestale Filettino (FR), Nucleo Carabinieri Guarcino (FR), Nucleo Parco Carabinieri Picinisco (FR)). Inoltre, settimanalmente, i “Nuclei itineranti”, composti da Carabinieri Forestali ‘Esperti Neve e Valanghe’, controlleranno la stabilità della neve in alta quota con l’ausilio di materiale per attività alpinistica. La rete di monitoraggio è infine integrata dalle “pattuglie Nevemont”, composte da militari dei Nuclei Carabinieri Forestale e Nuclei Carabinieri Parco, i quali, oltre che di iniziativa nell’ambito dei servizi in atto, potranno essere allertate direttamente dalla Sala Operativa del Comando Generale dell’Arma per la raccolta di informazioni sulle condizioni del tempo, sull’altezza della neve al suolo e sullo stato della viabilità.

Tutti i dati provenienti dalle attività di rilevamento sul territorio vengono controllati e validati dal Ce.Se.M. al fine della redazione del ‘Bollettino di previsione del pericolo valanghe’, nel quale è presente una scala di criticità e di pericolo e che viene trasmesso alle Centrali Operative dell’Arma in provincia nonché a tutte le Autorità preposte a gestire nel territorio le emergenze e la gestione degli interventi di protezione civile.

A beneficiare dell’attività dei Carabinieri Forestali in questo settore saranno sciatori, escursionisti e turisti che vogliono godere in sicurezza la montagna, svolgendo attività alpinistica, sciistica o semplicemente escursionistica, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Il Bollettino, consultabile sul sito web www.meteomont.carabinieri.it, costituisce infatti un valido strumento a disposizione per la scelta dell’itinerario da percorrere. Sarà fondamentale, nel periodo invernale ormai alle porte, assumere piena coscienza dell’importanza di rispettare la montagna, comprendendone i pericoli e riducendo al minimo il rischio di essere travolti da valanghe o, addirittura, provocarle inconsapevolmente, a causa di condotte poco accorte.