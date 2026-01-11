RIETI. CONTROLLI DEI CARABINIERI AI CANTIERI EDILI: DENUNCIATA UNA PERSONA

Nell’ambito dei controlli straordinari finalizzati al contrasto del fenomeno del lavoro irregolare e alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti, con il supporto dei militari della Stazione Carabinieri di Rieti, hanno effettuato nei giorni scorsi una serie di ispezioni presso alcuni cantieri edili presenti nel territorio.

Nel corso delle verifiche sono state riscontrate diverse irregolarità, tra cui l’impiego di due lavoratori senza contratto e la presenza di attrezzature non conformi alle disposizioni in materia di sicurezza.

Al termine degli accertamenti, il datore di lavoro è stato deferito a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti e nei suoi confronti sono state comminate ammende per un importo complessivo di circa 2.300 euro e sanzioni amministrative per oltre 9.500 euro.

L’attività si inserisce in una più ampia strategia di vigilanza condotta con regolarità dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, in collaborazione con l’Arma territoriale, volta alla prevenzione e al contrasto dello sfruttamento lavorativo, del caporalato e a garantire il rispetto della normativa giuslavoristica e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni anche in altri contesti produttivi della provincia.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.