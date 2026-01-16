SICUREZZA, DE CORATO (FDI): «A SEDRIANO ARRESTATI PREGIUDICATI ROMENI

PER FORZE DELL’ORDINE PIU’ TUTELE CON NUOVO DL».

Milano, 15 Gennaio 2026 – «Sabato scorso, a Sedriano, un comune della città metropolitana di Milano, due cittadini romeni pregiudicati dopo aver effettuato una rapina hanno rubato la pistola al poliziotto che li stava arrestando esplodendo due colpi. Sono stati, poi, assicurati alla giustizia. Vorrei, innanzitutto, ringraziare gli agenti della squadra Investigativa del Commissariato Bonola, per l’arresto di questi due pericolosi soggetti e ricordare quanto il Governo Meloni sta facendo per tutelare tutte le forze dell’ordine. Proprio ieri, il ministro Piantedosi ha annunciato che, nel nuovo Decreto Sicurezza che andrà in Consiglio dei ministri entro la fine del mese, ci sono nuove restrizioni contro delinquenti, malviventi e malavita. Inoltre, con lo scudo penale per le Forze dell’Ordine, viene stabilita la non iscrizione automatica nel registro degli indagati per chi agisce nell’adempimento di un dovere o con l’uso legittimo delle armi. Ancora una volta la destra, al governo della Nazione, dimostra di lavorare nel solo interesse dei cittadini e rispetta gli impegni presi con il popolo italiano durante la campagna elettorale dell’autunno 2022».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.