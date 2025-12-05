Sensibilizzare e promuovere la tutela degli animali e del territorio

Subiaco, Bruni: “Una sinergia fruttuosa con il Parco ed il Comune”

Un incontro e confronto molto produttivo si è svolto presso la “Porta del Parco”, tra il Presidente dell’Ente Parco dei Monti Simbruini Alberto Foppoli, l’Assessore Comunale con delega alla Tutela e Benessere Animali Ludovica Foppoli ed il coordinatore nazionale dell’Accademia Kronos il comandante Armando Bruni (nella foto). Tante le tematiche affrontate, che possono trovare soluzione nel coinvolgimento dei tre protagonisti della giornata. “Abbiamo gettato delle basi importanti -ha sottolineato il comandante Bruni– per dar vita a varie iniziative ed interventi, per il territorio e la tutela degli animali. Sono felicissimo di aver trovato una particolare sensibilità da parte dell’Assessore Ludovica Foppoli che mostra grande interesse per la cura degli animali, prospettando giornate di microchippatura gratuite ed attività di salvaguardia in sinergia con le autorità preposte del territorio. E’ bene ricordare che la nostra attività di volontariato si concretizza proprio nella collaborazione diretta con le forze dell’ordine. Il Parco dei Monti Simbruini è l’area verde più grande del Lazio, e rappresenta un importante riferimento regionale per la tutela, promozione e salvaguardia di un territorio dalle grandi potenzialità ed una biodiversità unica, con il Presidente Alberto Foppoli, abbiamo trovato molti punti comuni, da condurre insieme, legati non solo alla tutela dell’area, ma anche ad ambiti formativi per avvicinare, sensibilizzare e coinvolgere di più il cittadino nella custodia del territorio. Dunque ci sono tutti gli elementi per dar vita ad una proficua collaborazione, che porterà importanti risultati. L’Accademia Kronos collabora e opera in sinergia con vari enti, in particolare con istituzioni scientifiche, università (per corsi di laurea e master in ambiente e salute), enti locali e Prefetture per il coordinamento delle Guardie Zoofile (che hanno poteri di polizia giudiziaria), e in generale con il mondo del volontariato ambientale per la prevenzione, informazione e tutela dell’ambiente e degli animali. Tutto questo -conclude il comandante Bruni– è il nostro biglietto da visita, che ci porta ad essere sempre in prima linea per la difesa degli animali ed territorio”.