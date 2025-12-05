Roma – Finali ECL calcio a 11 Senior Rome City Institute, direzione gara a cura di Arbitri Sport Italiani (ASI LAZIO)

Lo scorso giovedì presso la splendida location del Rome City Center sito in via di Santa Maria Mediatrice con vista sulla cupola di San Pietro, si è svolta la finale del campionato ECL calcio a 11 Senior, ancora una volta a vincere è stato lo spettacolo delle squadre, dei tifosi, dello staff, dell’organizzazione, in un’atmosfera gioiosa ma nello stesso tempo pregna di sano agonismo e fairplay, per il titolo sono scese in campo i Kings contro i Legionarius.

Per le finali designata la Sez. Lorenzo Cesari di Roma dell’associazione Arbitri Sport Italiani affiliata ad A.S.I Lazio del presidente Roberto Cipolletti ente di promozione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. Alla presenza del presidente Arbitri Sport Italiani Americo Scatena, Stefano Sabatini, la terna arbitrale designata composta tra arbitri nazionali e internazionali, tra cui direttore di gara Marco Neglia , AA1 Fabrizio Picchiotti, AA2 Patrizio Venturoli, quarto uomo Andrea Olivadoti, postazione VAR Fausto Zilli. Anche in questa finale il direttore di gara indossava la RefCam, microcamera per trasmettere immagini in soggettiva, permettendo di vedere la partita dal punto di vista dell’arbitro per aggiungere spettacolarità e chiarezza ai replay per TV e VAR.

Sostanzialmente una finale corretta grande spettacolo dentro e fuori dal terreno di gioco, in parità 1 a 1 anche nei tempi supplementari a decidere la lotteria dei tiri di rigore dove la spuntano i Kings diventando campioni di calcio maschile autunno 2025.