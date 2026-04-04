San Marco in Lamis (FG), furto aggravato in abitazione: due misure cautelari eseguite dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di San Marco in Lamis hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due indagati accusati di furto aggravato in abitazione.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Foggia, sono state avviate dai Carabinieri nel novembre 2025, in seguito al furto perpetrato nelle prime ore del giorno presso un immobile di San Marco in Lamis destinato a privata dimora, dove ignoti, previa effrazione di una finestra e della porta di ingresso, avevano fatto accesso trafugando un generatore di corrente elettrica e alcune grondaie di rame. Gli accertamenti condotti nell’immediatezza dai Carabinieri della locale Stazione consentirono di ritrovare la refurtiva a poca distanza dall’abitazione, ragionevolmente nascosta per essere “recuperata” successivamente.

I due (uno dei quali avrebbe violato la misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto durante il periodo in cui è stato commesso il furto), originari di Lesina (FG) e Apricena (FG), sono stati sottoposti alla misura cautelare personale rispettivamente degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli sino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.