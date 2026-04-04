CONTROLLI SULLE “LISTE D’ATTESA”: CARABINIERI DEL N.A.S. DI TARANTO SCOPRONO SISTEMA PARALLELO DI VISITE IN STRUTTURA PUBBLICA. LICENZIATO UN DIRIGENTE MEDICO.

concluso un’articolata attività ispettiva presso i presidi sanitari del territorio.

L’attività di verifica, condotta attraverso il minuzioso incrocio tra i database informatici aziendali e i registri cartacei, ha permesso di accertare condotte illecite poste in essere da un Dirigente Medico in servizio presso un’Azienda Sanitaria Locale pugliese.

Nello specifico, i militari hanno documentato la gestione di un vero e proprio “sistema parallelo” di erogazione delle prestazioni. Il professionista, in violazione delle norme di legge e dei regolamenti aziendali, consentiva l’accesso a visite specialistiche e ricoveri a pazienti privi della prescritta prenotazione tramite Centro Unico di Prenotazione (C.U.P.) e sprovvisti di impegnativa medica. Tale meccanismo, alimentato anche dalla sistematica omissione nell’archiviazione della