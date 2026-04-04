Nuovo asilo nido a Campoloniano, consegna prevista per il mese di giugno

Sinibaldi e Chiarinelli “Investimento da 1,88 milioni di euro strategico per famiglie e bambini”

Nella mattina di oggi il Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi, l’Assessore ai Lavori Pubblici, il dirigente del V° Settore del Comune di Rieti e i tecnici responsabili del progetto hanno effettuato un sopralluogo al nuovo asilo nido di Campoloniano. Un intervento strategico promosso per rafforzare l’offerta dei servizi educativi dedicati alla prima infanzia e rispondere alle esigenze di una zona della città con una significativa presenza di giovani famiglie.

L’opera è finanziata con 1.880.449 euro e la consegna dei lavori è prevista per il mese di giugno 2026.

Il nuovo asilo sorgerà nell’area compresa tra via Don B. Riposati e via Renzo De Felice, a fianco della scuola dell’infanzia “G. Rodari”, con la quale andrà a costituire un vero e proprio polo educativo per l’infanzia a servizio del quartiere e dell’intero territorio comunale. L’intervento interessa un lotto di circa 3.000 m², con una superficie utile dell’edificio di circa 700 m², sviluppata su un unico livello per garantire sicurezza, accessibilità e facilità di movimento per i più piccoli.

La struttura è progettata per accogliere fino a 60 bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni, organizzati in quattro aule didattiche, oltre a zone dedicate al riposo e alle necessità dei lattanti. L’edificio, completamente realizzato in legno lamellare XLAM, rappresenta una soluzione moderna, sicura e sostenibile, allineata agli standard più avanzati dal punto di vista strutturale ed energetico.

Dal punto di vista della sostenibilità, l’asilo è energeticamente autosufficiente, grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico in copertura e all’utilizzo di materiali isolanti ad alte prestazioni. L’organizzazione degli spazi garantisce ambienti funzionali e flessibili, con aree dedicate alle attività didattiche, al riposo, ai servizi igienici e agli spazi di accoglienza, oltre a locali destinati ai servizi come cucina e segreteria. Le aule saranno direttamente collegate agli spazi esterni e alle aree verdi, favorendo il gioco e le attività educative all’aperto.

Sono già iniziate le operazioni di collaudo, che si concluderanno entro giugno 2026. Il nuovo asilo nido rappresenta un intervento di grande rilevanza per la città, aumentando l’offerta di posti nei servizi per la prima infanzia e sostenendo concretamente le famiglie del territorio, rafforzando la rete dei servizi scolastici comunali e migliorando la qualità dell’offerta educativa.

Il Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi:

«Abbiamo verificato lo stato di avanzamento dei lavori del nuovo asilo nido di Campoloniano, il quartiere più popoloso della città, con oltre 13 mila abitanti. L’intervento, finanziato con circa 1,9 milioni di euro, ha visto nascere da zero una struttura moderna , assolutamente sicura ed energeticamente autosufficiente che si aggiunge alla scuola materna già presente, completando l’offerta educativa per i bambini da 0 a 3 anni.

I lavori sono in fase di ultimazione e il cantiere sarà consegnato a giugno. Stiamo inoltre predisponendo il bando per la gestione della struttura, che offrirà circa 800 m² interni e 1.700 m² di spazi esterni, con una capacità di ospitare complessivamente 60 bambini.

Si tratta di un servizio nuovo e necessario in un quartiere che merita particolare attenzione. Il nostro impegno è quello di utilizzare tutte le risorse disponibili per rendere la città più moderna e funzionale, rafforzando i servizi sociali, le infrastrutture sportive e culturali a beneficio delle famiglie e dei più piccoli.»

L’Assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli:

«Stiamo completando il nuovo asilo nido, un intervento fondamentale per il quartiere di Campoloniano. La struttura, ormai quasi ultimata, potrà ospitare circa 60 bambini e sarà composta da cinque aule, un dormitorio, tutto il necessario per provvedere ai pasti e ampie aree esterne con alberature e percorsi comodi e sicuri, oltre a un’area parcheggio.

L’investimento, pari a circa 1,8 milioni di euro, rappresenta un servizio educativo e sociale di grande importanza per un quartiere tra i più popolosi della città, caratterizzato da numerose giovani famiglie. Il nuovo asilo si integrerà con la scuola primaria e con la scuola dell’infanzia già presenti, completando così il ciclo scolastico nel quartiere più grande di Rieti e rafforzando concretamente l’offerta di servizi educativi per la prima infanzia.»