Roma, l’universita Niccolò Cusano celebra il ventennale col convegno sull’esame forense

Si terrà il prossimo 21 aprile 2026 alle ore 10:00, presso l’Aula Magna dell’Università Niccolò Cusano, il convegno nazionale “Tra rigore e futuro: il destino dell’esame forense”. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto istituzionale di alto profilo dedicato all’analisi delle prospettive evolutive dell’accesso alla professione legale. L’evento si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il ventennale dell’Università Niccolò Cusano (2006-2026), confermando il ruolo dell’Ateneo quale crocevia tra sapere accademico e responsabilità istituzionale.

Temi e protagonisti – Il dibattito analizzerà i principali nodi critici e le linee di riforma del sistema giustizia, focalizzandosi sul necessario equilibrio tra rigore selettivo e apertura al cambiamento.

I lavori saranno aperti dal Magnifico Rettore Prof. Fabio Fortuna, seguiranno gli interventi dell’Avv. Antonio Melillo, Presidente della Commissione Centrale Esame Avvocato 2025/2026 presso il Ministero della Giustizia, e del Prof. Giovanni D’Alessandro, Istituzioni di diritto pubblico presso Unicusano.

Il programma prevede i saluti istituzionali di figure di spicco del panorama giuridico e parlamentare, tra cui il dott. Valerio de Gioia, Consigliere di Corte d’Appello e consulente della Commissione parlamentare bicamerale sul femminicidio; Dott.ssa Annalisa Imparato, Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere; l’Avv. Antonino Galletti, Consigliere del CNF e già Presidente dell’Ordine Avvocati di Roma, Avv. Francesco Urraro, ex senatore, è stato eletto vice presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, prof. Emilio Errigo, Generale di Brigata (ris.) della Guardia di Finanza, Avv. Irma Conti, componente del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. In occasione del Natale di Roma, che ricorre proprio il 21 aprile, è previsto anche un saluto speciale agli studenti da parte dell’On.le Rachele Mussolini, Consigliere capitolino. Il dibattito, moderato da Fabio Camillacci e Livia Ventimiglia (Cusano Media Group), si avvarrà del contributo tecnico di numerosi esperti, tra cui l’Avv. Nicholas Esposito, Consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi, e l’Avv. Domenico Condello, Direttore del Foro Europeo, che offrirà una riflessione sulle dinamiche evolutive della formazione

Speciale “Natale di Roma”

In occasione del Natale di Roma, la giornata sarà arricchita dalla partecipazione straordinaria di Rachele Mussolini, che porterà un saluto istituzionale rivolto agli studenti e ai futuri professionisti del diritto.