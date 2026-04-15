Capannelle, Ambrogiani (Si può fare): “Auspicio ippodromo torni centrale per sport e lavoro del territorio”

“Il comitato civico “Si può fare” apprende con soddisfazione che nelle scorse ore sono stati avviati gli interventi di sistemazione e riqualificazione delle piste dell’Ippodromo delle Capannelle, a Roma. L’annuncio è stato dato da Alessandro Onorato, che ha inoltre indicato come obiettivo la ripartenza delle corse dei cavalli entro il prossimo mese di settembre. L’auspicio è che questo rappresenti l’inizio di una vera rinascita per la struttura di via delle Capannelle, storico simbolo sportivo e sociale della Capitale. L’ippodromo, infatti, non è soltanto un luogo di tradizione sportiva, ma anche un importante punto di riferimento occupazionale: al suo interno e nel suo indotto operano numerosi lavoratori provenienti dall’area dei Castelli Romani e dai comuni di Ciampino e Marino. Esprimendo dunque soddisfazione per l’avvio dei lavori, auspichiamo che già dopo l’estate l’attività ippica alle Capannelle possa ripartire con ancora maggiore slancio. È fondamentale, in questa fase, promuovere un dialogo istituzionale ampio e costruttivo che coinvolga tutti i soggetti interessati, con l’obiettivo comune di rilanciare pienamente l’ippodromo e restituirgli il ruolo centrale che merita nel panorama sportivo ed economico del territorio”.

Così, in una nota, Sergio Ambrogiani, responsabile cittadino del comitato civico “Si può fare”