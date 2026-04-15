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Air Cairo lancia i nuovi voli diretti per El Alamein

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Alessandra Giardino
Author: Alessandra Giardino
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La nuova meta del Mediterraneo: sicura, vicina e perfetta per un’estate tra mare, relax e cultura

L’estate 2026 si arricchisce di una nuova opportunità di viaggio all’insegna del relax, della sicurezza e della scoperta culturale: Air Cairo annuncia l’avvio di due nuovi collegamenti diretti dall’Italia verso El Alamein, una delle destinazioni emergenti più affascinanti del Mediterraneo.

A partire da giugno e fino a fine settembre, sarà possibile raggiungere comodamente la costa nord dell’Egitto grazie a voli diretti da Milano Malpensa e Catania, ideali per chi desidera una vacanza tra mare cristallino, resort esclusivi e siti storici di grande rilevanza.

Operativo voli da Milano Malpensa (MXP)

Dal 4 giugno al 24 settembre 2026

  • Giovedì: MXP 12:00 → DBB 16:20
  • Giovedì: DBB 08:15 → MXP 11:00

Operativo voli da Catania (CTA)

Dal 9 giugno al 29 settembre 2026

  • Martedì: CTA 14:15 → DBB 17:25
  • Martedì: DBB 11:45 → CTA 13:15

El Alamein si propone come una destinazione strategica e particolarmente interessante per l’estate 2026: facilmente raggiungibile dall’Italia in poche ore di volo, rappresenta una valida alternativa per chi desidera vivere una vacanza serena e sicura, lontano dalle aree più sensibili del Medio Oriente.

Con le sue ampie spiagge di sabbia bianca e finissima, lambite da un mare turchese tra i più limpidi del Mediterraneo, El Alamein incanta per la sua atmosfera esclusiva e ancora autentica. Qui, resort di alto livello e strutture moderne si integrano armoniosamente con un territorio ricco di fascino e storia. L’area è infatti custode di importanti testimonianze del passato, dai siti archeologici alle memorie della Seconda Guerra Mondiale, che rendono la destinazione non solo balneare ma anche profondamente culturale. La posizione strategica consente inoltre di godere delle spiagge spettacolari di Marsa Matrouh e di esplorare facilmente una delle destinazioni più affascinanti dell’Egitto: la vivace Alessandria, con la sua storia millenaria e la celebre Biblioteca, è raggiungibile in poche ore.

Tra giornate di puro relax, escursioni nel deserto, visite a musei e luoghi simbolo, El Alamein offre un equilibrio perfetto tra benessere, scoperta e intrattenimento. Una meta ideale sia per chi desidera staccare completamente la spina in un contesto raffinato e sicuro, sia per chi cerca un viaggio capace di emozionare e lasciare un ricordo autentico e duraturo.

Questa nuova programmazione rafforza ulteriormente i collegamenti tra Italia ed Egitto, offrendo nuove opportunità sia per il turismo leisure sia per gli operatori del settore.

Per ulteriori informazioni: info@nonsolosogni.it www.aircairo.com

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"Abracadown" diventa un tour. La rivoluzione gentile del musical che trasforma il pregiudizio in magia parte dal Centro Commerciale Casal Bertone di Roma. La rivoluzione gentile del musical che trasforma il pregiudizio in magia parte dal Centro Commerciale Casal Bertone di Roma. 17 e 18 aprile 2026 Non solo uno spettacolo, piuttosto una rivoluzione gentile che usa lo stupore come bacchetta magica per trasformare il pregiudizio in accoglienza. Il musical "Abracadown", che ha registrato il tutto esaurito nei più grandi teatri italiani, diventa un tour per arrivare ai cuori della gente direttamente nelle periferie e nelle moderne piazze di incontro e aggregazione della nostra quotidianità che oggi sono i centri commerciali. La prima tappa partirà da Roma il 17 e 18 aprile 2026 dal Centro Commerciale Casal Bertone, un luogo particolarmente attento alle tematiche sensibili e profondamente radicato nel quartiere. Preparatevi, quindi, a chiudere gli occhi e spalancare il cuore con il regno dell'illusione e dell'inclusione pronti a fondersi in un evento accessibile a tutti e contro ogni barriera mentale.  Il cast dello spettacolo, che ha fatto vibrare l'animo di grandi e piccini, sarà protagonista di due giornate indimenticabili ideate con lo scopo di far vivere al pubblico del Centro Casal Bertone, situato  a due passi dalla Stazione Tiburtina, una kermesse all’insegna dello stupore e della solidarietà. Oltre all'emozionante show live dei ragazzi, infatti, le famiglie potranno partecipare gratuitamente ai laboratori del Club Magico Fernando Riccardi, che aprirà le sue porte per coinvolgere i più curiosi nel misterioso mondo delle arti magiche.   Non aspettatevi bacchette di plastica o cilindri polverosi: i maestri del Club Magico Fernando Riccardi insegneranno ai bambini come trasformare gli oggetti della vita quotidiana in strumenti di meraviglia. Un mazzo di chiavi, una moneta o un semplice tovagliolo diventeranno i protagonisti di trucchi sorprendenti, permettendo a chiunque di scoprire che la magia è letteralmente nelle nostre mani. Il cuore pulsante dell’evento saranno ovviamente le due repliche giornaliere (alle 16:30 e alle 18:30) dello show "Abracadown", un’esplosione di energia per un pubblico di ogni età, che vedrà al sulla scena (nella piazza principale del centro ) gli straordinari ragazzi con sindrome di Down che, tra passi di danza, canzoni e recitazione, trascineranno il pubblico in un vortice di divertimento. Una sfida decisa a rendere la disabilità un incredibile talento comunicativo. L’iniziativa, ideata da Francesco Leardini e Danilo Melandri,  nasce con l'obiettivo di offrire un’esperienza di intrattenimento che sia anche un momento di profonda riflessione sociale. La magia, in questo contesto, diventa il linguaggio universale per unire generazioni diverse e promuovere una vera cultura dell'inclusione. Ingresso gratuito.
“Abracadown” diventa un tour. Il musical che trasforma il pregiudizio in magia parte dal Centro Commerciale Casal Bertone.
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"Abracadown" diventa un tour. La rivoluzione gentile del musical che trasforma il pregiudizio in magia parte dal Centro Commerciale Casal Bertone di Roma. La rivoluzione gentile del musical che trasforma il pregiudizio in magia parte dal Centro Commerciale Casal Bertone di Roma. 17 e 18 aprile 2026 Non solo uno spettacolo, piuttosto una rivoluzione gentile che usa lo stupore come bacchetta magica per trasformare il pregiudizio in accoglienza. Il musical "Abracadown", che ha registrato il tutto esaurito nei più grandi teatri italiani, diventa un tour per arrivare ai cuori della gente direttamente nelle periferie e nelle moderne piazze di incontro e aggregazione della nostra quotidianità che oggi sono i centri commerciali. La prima tappa partirà da Roma il 17 e 18 aprile 2026 dal Centro Commerciale Casal Bertone, un luogo particolarmente attento alle tematiche sensibili e profondamente radicato nel quartiere. Preparatevi, quindi, a chiudere gli occhi e spalancare il cuore con il regno dell'illusione e dell'inclusione pronti a fondersi in un evento accessibile a tutti e contro ogni barriera mentale.  Il cast dello spettacolo, che ha fatto vibrare l'animo di grandi e piccini, sarà protagonista di due giornate indimenticabili ideate con lo scopo di far vivere al pubblico del Centro Casal Bertone, situato  a due passi dalla Stazione Tiburtina, una kermesse all’insegna dello stupore e della solidarietà. Oltre all'emozionante show live dei ragazzi, infatti, le famiglie potranno partecipare gratuitamente ai laboratori del Club Magico Fernando Riccardi, che aprirà le sue porte per coinvolgere i più curiosi nel misterioso mondo delle arti magiche.   Non aspettatevi bacchette di plastica o cilindri polverosi: i maestri del Club Magico Fernando Riccardi insegneranno ai bambini come trasformare gli oggetti della vita quotidiana in strumenti di meraviglia. Un mazzo di chiavi, una moneta o un semplice tovagliolo diventeranno i protagonisti di trucchi sorprendenti, permettendo a chiunque di scoprire che la magia è letteralmente nelle nostre mani. Il cuore pulsante dell’evento saranno ovviamente le due repliche giornaliere (alle 16:30 e alle 18:30) dello show "Abracadown", un’esplosione di energia per un pubblico di ogni età, che vedrà al sulla scena (nella piazza principale del centro ) gli straordinari ragazzi con sindrome di Down che, tra passi di danza, canzoni e recitazione, trascineranno il pubblico in un vortice di divertimento. Una sfida decisa a rendere la disabilità un incredibile talento comunicativo. L’iniziativa, ideata da Francesco Leardini e Danilo Melandri,  nasce con l'obiettivo di offrire un’esperienza di intrattenimento che sia anche un momento di profonda riflessione sociale. La magia, in questo contesto, diventa il linguaggio universale per unire generazioni diverse e promuovere una vera cultura dell'inclusione. Ingresso gratuito.
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