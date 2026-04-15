Air Cairo lancia i nuovi voli diretti per El Alamein



La nuova meta del Mediterraneo: sicura, vicina e perfetta per un’estate tra mare, relax e cultura

L’estate 2026 si arricchisce di una nuova opportunità di viaggio all’insegna del relax, della sicurezza e della scoperta culturale: Air Cairo annuncia l’avvio di due nuovi collegamenti diretti dall’Italia verso El Alamein, una delle destinazioni emergenti più affascinanti del Mediterraneo.

A partire da giugno e fino a fine settembre, sarà possibile raggiungere comodamente la costa nord dell’Egitto grazie a voli diretti da Milano Malpensa e Catania, ideali per chi desidera una vacanza tra mare cristallino, resort esclusivi e siti storici di grande rilevanza.

Operativo voli da Milano Malpensa (MXP)

Dal 4 giugno al 24 settembre 2026

Giovedì: MXP 12:00 → DBB 16:20

Giovedì: DBB 08:15 → MXP 11:00

Operativo voli da Catania (CTA)

Dal 9 giugno al 29 settembre 2026

Martedì: CTA 14:15 → DBB 17:25

Martedì: DBB 11:45 → CTA 13:15

El Alamein si propone come una destinazione strategica e particolarmente interessante per l’estate 2026: facilmente raggiungibile dall’Italia in poche ore di volo, rappresenta una valida alternativa per chi desidera vivere una vacanza serena e sicura, lontano dalle aree più sensibili del Medio Oriente.

Con le sue ampie spiagge di sabbia bianca e finissima, lambite da un mare turchese tra i più limpidi del Mediterraneo, El Alamein incanta per la sua atmosfera esclusiva e ancora autentica. Qui, resort di alto livello e strutture moderne si integrano armoniosamente con un territorio ricco di fascino e storia. L’area è infatti custode di importanti testimonianze del passato, dai siti archeologici alle memorie della Seconda Guerra Mondiale, che rendono la destinazione non solo balneare ma anche profondamente culturale. La posizione strategica consente inoltre di godere delle spiagge spettacolari di Marsa Matrouh e di esplorare facilmente una delle destinazioni più affascinanti dell’Egitto: la vivace Alessandria, con la sua storia millenaria e la celebre Biblioteca, è raggiungibile in poche ore.

Tra giornate di puro relax, escursioni nel deserto, visite a musei e luoghi simbolo, El Alamein offre un equilibrio perfetto tra benessere, scoperta e intrattenimento. Una meta ideale sia per chi desidera staccare completamente la spina in un contesto raffinato e sicuro, sia per chi cerca un viaggio capace di emozionare e lasciare un ricordo autentico e duraturo.

Questa nuova programmazione rafforza ulteriormente i collegamenti tra Italia ed Egitto, offrendo nuove opportunità sia per il turismo leisure sia per gli operatori del settore.

Per ulteriori informazioni: info@nonsolosogni.it www.aircairo.com