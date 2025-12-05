sabato, Dicembre 6, 2025

La Polizia di Stato scorta la Fiamma Olimpica

La Polizia di Stato accompagna il “Viaggio della Fiaccola Olimpica e Paralimpica” che, a partire dal 6 dicembre p.v., prenderà avvio dallo Stadio dei Marmi di Roma. Questa mattina la fiaccola olimpica è partita da Piazza del Quirinale, al termine di una cerimonia solenne,

accompagnata da due “Flame Angels” atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Marceranno accanto ai 10.001 tedofori. In totale sono 12 gli atleti che cammineranno e correranno per circa 10/12 km al giorno. I due “Flame Angels” della Polizia di Stato saranno riconoscibili per una speciale fascia sul braccio. Attiveranno e disattiveranno la torcia e riporranno la Fiamma nelle lanterne al termine di ogni segmento di staffetta. La fiamma olimpica sarà scortata durante i 63 giorni prima dell’inizio dei giochi olimpici dalla Polizia Stradale. 

Gli agenti della polizia di Stato proteggeranno la fiamma olimpica attraversando 20 Regioni ,110 Province, per un totale di 12.000 chilometri.

