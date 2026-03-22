Roma bloccata nel weekend: Maratona, partite e referendum. Ecco tutte le strade chiuse e i bus deviati

Di seguito tutte le informazioni per muoversi in città in questo weekend

ROMA – Sabato 21 e domenica 22 marzo sono in programma la Maratona di Roma, con eventi correlati, manifestazioni e le votazioni per il referendum. Di seguito alcune informazioni per muoversi in città. Lo rende noto il sito Muoversi a Roma.

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LE CHIUSURE E LE DEVIAZIONI DI SABATO 21 MARZO

In attesa della Maratona, alle 9 si tiene la stracittadina Fun Run, sulla distanza dei 5 chilometri, dai Fori Imperiali al Circo Massimo.

Chiuse al traffico dalle 8 via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale delle Terme di Caracalla, piazza Numa Pompilio, viale Baccelli, largo Vittime del Terrorismo, via dei Cerchi e via dell’Ara Massima di Ercole.

Dalle 14 alle 19, in piazza dei Santi Apostoli si svolgerà una manifestazione indetta dal rappresentante dell’”Associazione Culturale Interstampa”. Divieti di sosta a partire da inizio giornata di sabato e fino al termine dell’evento.

LE CHIUSURE E LE DEVIAZIONI DI DOMENICA 22 MARZO

Allo Stadio Olimpico in programma la partita Roma-Lecce: entro le 9 e sino al termine dell’evento, si procederà allo sgombero di tutti i veicoli in sosta, anche tramite la rimozione forzata, in Lungotevere della Vittoria (lato fiume) da piazzale Maresciallo Giardino sino alla fermata bus Lungotevere Vittoria (Maresciallo Giardino).

Inoltre, ATAC disporrà – dalle 13:45 alle 18:30 – la sospensione delle fermate bus poste in Lungotevere Maresciallo Diaz adiacenze “Bar River” e in Lungotevere Maresciallo Cadorna altezza “Aula Bunker”.

Protagonista della domenica è la Maratona di Roma che, dalle prime ore della mattinata, vedrà migliaia di runner attraversare di corsa il centro cittadino e ampi tratti del II, VIII e XV Municipio. La situazione tornerà alla normalità dopo le 15. I 42 chilometri e 195 metri del tracciato si snoderanno tra il Centro (partenza dal Colosseo e arrivo al Circo Massimo), Ostiense e Piramide, Testaccio e Marconi, l’Isola Tiberina, San Pietro e Castel Sant’Angelo, Prati e Trionfale, l’area del Foro Italico, Ponte Milvio. E poi ancora il Villaggio Olimpico, il Flaminio, Belle Arti e poi di nuovo il Centro, Passeggiata di Ripetta e piazza Augusto Imperatore, piazza del Popolo, piazza di Spagna, piazza Navona, corso Vittorio e largo Argentina, piazza Venezia e piazza Bocca della Verità. Interessati ampi tratti di lungotevere.

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Insieme con la gara principale, ci saranno anche la “Acea Run4Rome Relay”, staffetta solidale, e la “Plogging Relay”, evento speciale che unisce alla corsa la raccolta dei rifiuti. La maratona sarà preceduta, sabato, dalla stracittadina: circa 5 chilometri tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo.

Ancora al Circo Massimo, già da giovedì 19 marzo sarà allestito l’Expo Village dedicato alla manifestazione.

PERCORSO DELLA MARATONA

Ecco le strade interessate da limitazioni alla sosta e chiusure:

Partenza da via dei Fori Imperiali e arrivo al Circo Massimo, queste le strade che attraverseranno i 36mila atleti in gara: piazza Venezia, via del Teatro di Marcello, via Petroselli, piazza della Bocca della Verità, lungotevere Aventino, via Marmorata, piazzale Ostiense, viale Marco Polo, la Colombo, circonvallazione Ostiense, Ponte Spizzichino, via Ostiense, via del Porto Fluviale, Ponte dell’Industria, via Pacinotti, piazza della Radio, via Portuense, via Rolli, via degli Stradivari, Ponte Testaccio, largo Marzi, via Aldo Manuzio, via Franklin, via Galvani, via Zabaglia, piazza di Santa Maria Liberatrice, via Marmorata, i lungotevere Aventino e dei Pierleoni, piazza di Monte Savello, i lungotevere de’ Cenci, dei Vallati, dei Tebaldi, dei Sangallo, dei Fiorentini, Ponte Vittorio Emanuele II, via della Conciliazione, largo del Colonnato, via dei Corridori, Borgo Sant’Angelo, via e largo di Porta Castello, via Vitelleschi, via Properzio, via Crescenzio, piazza Cavour, via Vittoria Colonna, Ponte Cavour, lungotevere in Augusta, Ponte Regina Margherita, via Cola di Rienzo, piazza Risorgimento, viale dei Bastioni di Michelangelo, via Leone IV, viale Giulio Cesare, viale delle Milizie, largo Trionfale, via Andrea Doria, piazzale degli Eroi, le circonvallazioni Trionfale e Clodia, piazzale Clodio, viale e piazza Mazzini, via Oslavia, piazza Bainsizza, viale Carso, piazza del Fante, piazza Monte Grappa, i lungotevere Oberdan e della Vittoria, piazzale Maresciallo Giardino, via Morra di Lavriano, lungotevere Cadorna, piazza De Bosis, lungotevere Diaz, viale Boselli, piazzale della Farnesina, via Antonino di San Giuliano, lungotevere Diaz, piazza De Bosis, lungotevere Cadorna, Ponte della Musica, i lungotevere Flaminio, Thaon di Revel, Salvo D’Acquisto e dell’Acqua Acetosa, via Venezuela, via India, viale XVII Olimpiade, viale Tiziano, piazza Apollodoro, via Flaminia, viale del Vignola, via Pier della Francesca, via Pannini, viale Pinturicchio, piazza da Fabriano, lungotevere Flaminio, piazza delle Belle Arti, i lungotevere delle Navi e da Brescia, Passeggiata di Ripetta, piazza Augusto Imperatore, via del Corso, piazza del Popolo, via del Babuino, piazza di Spagna, via Due Macelli, largo e via del Tritone, via del Corso, via e largo della Fontanella di Borghese, piazza Borghese, piazza Nicosia, via di Monte Brianzo, via Zanardelli, piazza di Tor Sanguigna, corso Rinascimento, corso Vittorio Emanuele II, largo Argentina, piazza del Gesù, via del Plebiscito, piazza Venezia, via del Teatro di Marcello, via Luigi Petroselli, piazza della Bocca della Verità, via della Greca.

MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO

Su richiesta della Questura, da inizio servizio di domenica e fino alla conclusione dell’evento la fermata metro di Colosseo (sia sulla metro B/B1 che sulla C) sarà chiusa.

Per quanto riguarda le modifiche sulle linee del trasporto pubblico, sono tre le fasi previste dall’organizzazione della corsa.

Nella fase 1, dalle prime ore di domenica, le linee saranno deviate per la chiusura delle strade interessate dal posizionamento dei mezzi degli organizzatori della maratona. Si tratta di via di San Gregorio, via Celio Vibenna e via dei Fori Imperiali (che per gli allestimenti sarà chiusa anche dalle 22 di venerdì alle 12 di sabato), via dei Cerchi e viale delle Terme di Caracalla.

A partire dalle 7, con la seconda fase, scatteranno le progressive chiusure di tutte le strade interessate dal percorso della maratona mentre dalle 8 è atteso lo svolgimento della gara con la riapertura delle strade che sarà altrettanto graduale e preceduta dalla pulizia da parte di Ama.

Le riaperture si completeranno attorno alle 15 di domenica.

Per quanto riguarda le linee Atac di bus e tram, nel corso della gara saranno sospesi dieci collegamenti (2, 19Nav, 30, 40, 51, 64, 70, 77, 280 e 628), otto quelli deviati (23, 31, 85, 160, 671, 714, C2 e C3) e cinquanta quelli limitati nel percorso: 3, 8, 23, 31, 32, 34, 44, 46, 49, 52, 53, 60, 62, 63, 69, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 170, 180F, 190F, 200, 201, 301, 446, 490, 492, 495, 59, 715, 716, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 990 e H.

Il tram 2 sarà sospeso dalle 7:15 alle 14:43; il 19Nav dalle 7:39 alle 14:28; il 30 dalle 6:40 alle 15; il 40 dalle 7:06 alle 15:14; il 51 da inizio servizio alle 16:39; il 64 dalle 6:27 alle 15:27; il 70 dalle 6:55 alle 15:15; il 77 dalle 6:36 alle 10:05; il 280 dalle 7:05 alle 13:30; il 628 dalle 7:10 alle 15:55.

Dalla notte di venerdì 20 marzo fino alle 12:30, chiude via dei Fori Imperiali, dal Colosseo in direzione di piazza Venezia, per gli allestimenti della Maratona. Dalle 22 di venerdì 20 saranno deviate le linee 51, 85, 87, 118. Domani mattina cambieranno percorso anche le linee 3Nav, 75, 81, 160, 628, 671, 714, 792, C3. Le linee 3Nav, 51, 75, 81, 118, 160, 671, 714, 792 saranno deviate sino alle 12.30. Le linee 85, 87, 628, C3, proseguiranno sino alle 16. Poi nella notte di domenica (notte sabato/domenica) le modifiche di percorso interesseranno le linee nMB, n3d, n3s, nMC.

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