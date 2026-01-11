Primavera, oggi alle 15 Bologna-Monza

Il Bologna Primavera torna in campo oggi, presso il Granarolo Youth Center di Crespellano, per l’ultima giornata di andata del campionato Primavera 1. Alle ore 15 la sfida contro il Monza, come di consueto in diretta su Sportitalia (Primavera TV), mentre per accedere all’impianto l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

I rossoblù allenati da Stefano Morrone hanno come obiettivo quello di allungare a sette la striscia di risultati utili consecutivi, allo stesso tempo però ritrovando un successo mancato nell’incredibile partita di Verona. In casa dei gialloblù, dopo il vantaggio il Bologna ha subito la rimonta dell’Hellas, segnando però la rete del definitivo 2-2 appena prima del fischio finale con Sadiku. Una prova che sottolinea il carattere di una squadra desiderosa di iniziare il 2026 in casa con una vittoria per migliorare gli attuali 28 punti, che valgono un posto appena dietro la zona playoff.

I biancorossi di mister Oscar Brevi hanno quattro tasselli in meno e stanno vivendo un periodo complicato visto che il successo in campionato manca dal 29 novembre sul campo del Frosinone. In seguito la squadra lombarda ha pareggiato con Sassuolo e Cesena, e perso contro Parma, Roma e Atalanta, venendo eliminata anche dalla Coppa Italia per mano della stessa Roma.