A Roma Termini nella notte due violente aggressioni: indagini in corso

Due persone sono state aggredite nella notte nella zona di Roma Termini: un cittadino italiano è in fin di vita. Picchiato anche un rider straniero

ROMA – Un cittadino italiano è in ospedale in condizioni gravissime dopo essere stato aggredito e pestato violentemente fuori dalla stazione di Roma Termini intorno alle 23. L’aggressione è avvenuta in via Giolitti. Un’ora dopo, sempre nella stessa zona ma in via Manin, si è verificata una seconda aggressione nei confronti di un rider, straniero, in bicicletta. I due episodi sono collegati? Forse due tentativi di rapina? La Polizia sta svolgendo indagini.

L’uomo italiano, che ha lesioni su tutto il corpo, si trova ricoverato al policlinico Umberto I in condizioni gravissime. Anche il rider, che è straniero, è stato portato in ambulanza all’Umberto I. Le indagini sono in corso, la Polizia sta ascoltando quattro persone: si tratta di quattro stranieri.

Nella notte, nella zona di Roma Termini, è stato messo in campo un maxi servizio di controllo. Sette persone sono state accompagnate all’ufficio immigrazione per l’identificazione.

