PREMIO PAROLA D’ORO – Ospiti il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Magistrato Valerio de Gioia e l’assessore alla Cultura Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile Regione Lazio Simona Renata Baldassarre.

Il “Premio Parola d’Oro” ( in programma il 30 gennaio alla sala Tirreno della Regione Lazio) è un riconoscimento speciale che celebra l’arte di comunicare con positività e costruttività. In un mondo spesso dominato da discorsi negativi e divisivi, il “Premio Parola d’Oro” rappresenta un faro di speranza e di cambiamento, riconoscendo e incoraggiando coloro chescelgono di utilizzare il potere delle parole per promuovere la pace, la comprensione e la crescita personale e collettiva. “L’imbarbarimento della nostra epoca è frutto anche di un imbarbarimento della comunicazione.

Per questo motivo, valorizzare chi comunica bene è un gesto di civiltà, che concorre a curare la nostra società. Chi parla male pensa male e agisce peggio. Le parole feriscono più della spada. Ecco che manifestazioni come quella di oggi ribadiscono il valore della parola come strumento di incontro e non di scontro; di espressione e non af ermazione; di dialogo, non di monologo” così l’Assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre.

Il premio verrà lanciato il 28 gennaio al Senato da Claudio David (che presenterà l’evento in regione)

nell’ambito del convegno sulla sicurezza sul lavoro: “Prima la

Sicurezza – Innovazione, Formazione, Protezione per l’uomo e per l’ambiente” patrocinato dal Senatore Trevisi

I PREMIATI

Mons. Marco Frisina

Categoria Musica sacra e comunicazione spirituale

On. Fabrizio Santori

Categoria Istituzioni e comunicazione politica

Carolyn Smith

Categoria Danza, spettacolo e comunicazione televisiva

Andrea Pamparana

Categoria scrittura

Carolina Benvenga

Categoria Intrattenimento per l’infanzia

Andrea Roncato

Categoria Cinema

Luca Alcini

Categoria regia televisiva

Jalisse

Categoria Musica e comunicazione artistica

Federica Bertoni

Diritti Animali e Giustizia Sociale e Morale

Nicole Moscariello

Diritti Animali e Giustizia Sociale e Morale

Elisa Caponetti

Categoria Psicologia e Relazioni Umane

Angelo Tofalo

Categoria Difesa e sicurezza

Ylli Ujka e Cesk Ivanaj

Categoria Imprenditorialità e Leadership

Eleonora Ivone

Cinema d’autore e narrazione culturale

Tommaso Giuntella

Categoria Radio e giornalismo televisivo

Andrea Fragasso

Categoria Giornalismo d’informazione

Angiolina Marchese

Categoria Arte

Riccardo Cecchini

Categoria Promozione culturale

Elena Presti

Categoria Comunicazione visiva

Nazarena Savino

Categoria Impegno sociale e inclusione

Alessandro Circiello

Categoria Enogastronomia

Pasticceria Pirri Emanuele

Categoria Eccellenza artigianale e cultura della pasticceria

Ranca Tartufi

Categoria Promozione delle eccellenze italiane

Rollami Sushi

Categoria Innovazione Culinaria

Qerim e Francesco Coku

Categoria Costruzioni civili e tutela del patrimonio architettonico

Dundar Kesapli

Categoria comunicazione interculturale