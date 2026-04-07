POGGIO MIRTETO: TRUFFA PER LA VENDITA DI DUE BIGLIETTI PER UN CONCERTO

I CARABINIERI DENUNCIANO UNA DONNA.

I Carabinieri della Stazione di Poggio Mirteto hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti una donna di 47 anni, originaria della provincia di Padova, ritenuta presunta responsabile del reato di truffa.

L’attività investigativa ha preso avvio a seguito della formale querela presentata da un giovane di 25 anni, residente nella Bassa Sabina. La vittima ha riferito ai militari di aver pattuito l’acquisto di due biglietti per un concerto tramite una nota app social. Seguendo le indicazioni fornite dalla presunta venditrice, il giovane ha effettuato il versamento dell’intera somma su un conto corrente che, alla luce dei successivi riscontri, è risultato direttamente riconducibile all’indagata.

Trascorsi alcuni giorni dall’avvenuto pagamento, non avendo ricevuto i titoli d’accesso acquistati e non riuscendo più a stabilire alcun contatto con la controparte, resasi nel frattempo irreperibile nonostante i ripetuti tentativi di comunicazione, la vittima si è rivolta all’Arma locale per denunciare l’accaduto.

Le tempestive e minuziose indagini telematiche e bancarie condotte dai Carabinieri hanno permesso di tracciare in modo inequivocabile l’intestataria sia dell’utenza telefonica utilizzata per le contrattazioni, sia del conto corrente di destinazione del denaro. I convergenti elementi raccolti hanno così consentito di identificare compiutamente la presunta autrice del raggiro, risultata peraltro già nota alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici analoghi.

A margine dell’operazione, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti rinnova un forte appello alla cittadinanza affinché presti la massima attenzione durante le compravendite sulle piattaforme online. Si raccomanda, in particolare, di diffidare costantemente da offerte che appaiono sproporzionatamente vantaggiose e da sistemi di pagamento che non offrono adeguate garanzie di tracciabilità.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.