L’ARMA DEI CARABINIERI SALUTA IL LUOGOTENENTE PATRIZIO GALA CHE LASCIA IL SERVIZIO ATTIVO

Alcuni giorni fa, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti, si è svolto un breve incontro per salutare il Luogotenente Patrizio Gala, già Capo della Centrale Operativa della Compagnia di Rieti, giunto al termine del suo servizio attivo.

Originario di Napoli, il Luogotenente Gala si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1988, intraprendendo un lungo e prestigioso percorso professionale nel territorio reatino. Dopo un primo incarico presso la Stazione di Leonessa, operando dapprima come Sottordine e successivamente come Comandante, è stato assegnato alle Stazioni di Rieti e di Poggio Moiano. Successivamente, ha assunto il comando della Stazione di Torri in Sabina. Infine, è tornato a Rieti per ricoprire l’incarico di Capo della Centrale Operativa, ruolo in cui si è costantemente distinto per elevata professionalità, dedizione e profondo spirito di servizio.

Nel corso della cerimonia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti ha consegnato al Luogotenente Gala una pergamena celebrativa. Il tributo è stato conferito in segno di formale riconoscimento per l’eccellente lavoro svolto durante la lunga carriera e per l’alto senso del dovere con cui il Sottufficiale ha affrontato le numerose responsabilità del servizio, testimoniando un incondizionato attaccamento ai valori fondanti dell’Istituzione.

La levatura militare e morale del Luogotenente Gala è attestata dalle numerose e prestigiose onorificenze e riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni di servizio. Tra questi si distinguono in particolare un Encomio Solenne, conferito per l’instancabile e preziosa opera di soccorso e assistenza prestata in favore delle popolazioni di Accumoli e Amatrice a seguito del tragico sisma del 2016, la Croce d’Oro con stelletta per l’anzianità di Servizio Militare e la Medaglia d’Argento al Merito di Lungo Comando.

Al Luogotenente Patrizio Gala vanno i più sinceri ringraziamenti da parte di tutta l’Arma dei Carabinieri per il lustro conferito all’Istituzione e i migliori auguri per questa nuova fase della sua vita.