Palestrina presente alla manifestazione internazionale del Vino!

In questi giorni al Vinitaly di Verona, una delle più importanti vetrine internazionali del vino.

È presente , l’azienda a conduzione familiare di Goffredo Vannelli e dei suoi due figli, che con passione e dedizione portano avanti una tradizione radicata nel territorio, valorizzandone ogni giorno l’identità e la qualità.

In fiera presentano vini che raccontano il Lazio più autentico: dal Bellone, vinificato in purezza per esaltarne le caratteristiche, al Cesanese, simbolo della tradizione romana, fino al Nero Buono, storico vitigno del sud della regione. Accanto a questi, anche il Grechetto bianco e rosso, i Roma DOC bianco e rosso e i pluripremiati Vezze bianco e rosso, riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

Come Assessore alle Attività Produttive, è motivo di grande soddisfazione vedere realtà familiari come questa rappresentare Palestrina su un palcoscenico globale, contribuendo a promuovere il nostro territorio, la nostra cultura e il nostro saper fare.

A loro va il nostro sostegno: ambasciatori autentici della nostra comunità nel mondo.

Vinitaly #Palestrina #EccellenzeLocali #VinoItaliano #MadeInItaly #Territorio #AttivitàProduttive #OrgoglioLocale