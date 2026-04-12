ANTRODOCO: 18ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI PER FURTO IN ABITAZIONE E RICETTAZIONE.

I Carabinieri della Compagnia di Cittaducale, unitamente ai militari della Stazione di Antrodoco, hanno tratto in arresto un cittadino di 18 anni, residente nella provincia dell’Aquila, ritenuto responsabile dei reati di furto aggravatoe ricettazione.

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di pochi giorni fa ad Antrodoco.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane, approfittando dell’assenza momentanea degli addetti ai lavori, si è introdotto all’interno di un’abitazione in fase di ristrutturazione. Dalla zona di cantiere sono stati asportati due giubbotti contenenti documenti personali e la somma in contanti di circa 800 euro.

Subito dopo il furto, il giovane si è dato alla fuga a bordo di uno scooter privo di targa. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il ciclomotore era stato rubato lo scorso 4 aprile a Passo Corese.

Fondamentale per il rintraccio del presunto autore è stata la collaborazione di una delle vittime. L’operaio, mentre percorreva la via Salaria in direzione L’Aquila, ha notato il motoveicolo sospetto e ha immediatamente allertato il Numero Unico di Emergenza 112.

L’attivazione tempestiva delle pattuglie della Stazione di Antrodoco e del Nucleo Operativo e Radiomobile ha consentito di intercettare il giovane lungo la SS17, mentre si dirigeva verso il capoluogo abruzzese. Nel corso dell’operazione, i militari hanno recuperato il motoveicolo rubato e parte della refurtiva (120 euro in contanti), sottoponendoli a sequestro per la successiva restituzione agli aventi diritto.

L’arrestato, dopo l’espletamento delle formalità di rito presso gli uffici dell’Arma, è stato rimesso in libertà su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.