Natale e Capodanno 2025: le migliori proposte di lusso



Soggiorni esclusivi, cene gourmet e brindisi indimenticabili

Vivere il Natale con gusto e accogliere il nuovo anno con stile, eleganza e comfort esclusivo diventa un’esperienza straordinaria grazie alle proposte selezionate da Condé Nast Johansens negli hotel affiliati più raffinati. I pacchetti di Natale e Capodanno offrono soggiorni di lusso, esperienze gourmet uniche, percorsi benessere nelle spa più esclusive e attività pensate su misura, per trasformare ogni momento in un ricordo indimenticabile da condividere con amici e familiari.

1.Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, Roma

Immerso nel cuore di Roma e affacciato sulla suggestiva Villa Borghese, il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa offre un Capodanno indimenticabile, dove eleganza senza tempo e comfort esclusivo si fondono per creare un’esperienza unica. Un’occasione speciale per vivere la notte di San Silvestro tra atmosfere raffinate, momenti di puro relax e l’ospitalità sofisticata tipica della Città Eterna, celebrando l’arrivo del nuovo anno con stile e charme.

Offerta:

Soggiorno con welcome amenity in camera.

Colazione a buffet con ampia selezione di specialità locali e internazionali.

Accesso illimitato al PRINCE SPA, un’oasi di 2.000 m² dedicata al benessere.

Sconto del 10% su pranzi e cene nei ristoranti dell’hotel.

Per maggiori dettagli si può visitare il sito: condenastjohansens.com/parcodeiprincipi

2. Buonanotte Garibaldi, Roma

Vivere il fascino dei mercatini artigianali, lasciarsi avvolgere dalle luci scintillanti delle vie di Roma e immergersi nella magia della Messa di Mezzanotte, il tutto nel cuore della Città Eterna con viste mozzafiato sul Colosseo. Un’atmosfera elegante e accogliente, pensata sia per le coppie in cerca di romanticismo sia per le famiglie che desiderano celebrare insieme il Natale in un contesto esclusivo e suggestivo.

Offerta:

Soggiorno di 4 notti con una notte gratuita.

Partecipazione alla Messa di Mezzanotte e spettacolo di fuochi d’artificio sul Colosseo.

Per maggiori dettagli si può visitare il sito:condenastjohansens.com/garibaldi

3. Villa Abbondanzi Resort, Modena

A Modena, immersa in eleganti spazi privati circondati da una natura rigogliosa, Villa Abbondanzi Resort offre un ambiente raffinato e accogliente dove celebrare il Capodanno 2025 con stile. La struttura propone tre esperienze esclusive, che combinano soggiorni lussuosi, cene gourmet e percorsi benessere, permettendo agli ospiti di vivere un momento di festa unico, all’insegna del relax, del gusto e del lusso senza tempo.

Offerta:

Soggiorno con gala dinner al Garden Pavilion, con menù di alta cucina e intrattenimento esclusivo.

Oppure esclusiva esperienza in villa con cena gourmet presso il ristorante Il Fenicottero Rosa.

Alternativa wellness: soggiorno con accesso al Garden SPA, massaggi personalizzati e percorsi di rilassamento.

Tutte le esperienze includono pernottamento in camere raffinate e possibilità di personalizzare il soggiorno con servizi premium.

Per maggiori dettagli si può visitare il sito: condenastjohansens.com/villaabbondanzi

4. Altis Porto Hotel, Porto (Portogallo)

Nella splendida città di Porto, l’Altis Porto Hotel rappresenta la scelta ideale per chi desidera unire il lusso a un’atmosfera urbana vivace e raffinata. Il pacchetto di Capodanno offre panorami straordinari sul fiume Douro e sulle affascinanti strade della città, accompagnati da un’elegante esperienza festiva che combina comfort esclusivo, gastronomia di alto livello e momenti indimenticabili per accogliere il nuovo anno con stile.

Offerta:

Soggiorno con vista sul fiume Douro e sulle affascinanti strade della città.

Cena di Capodanno speciale con menu gourmet, accompagnata da vini selezionati.

Per maggiori dettagli si può visitare il sito: condenastjohansens.com/altisporto

5. ZillergrundRock Luxury Mountain Resort, Austria

Immerso tra le cime innevate dell’Austria, ZillergrundRock Luxury Mountain Resort combina lusso alpino, design moderno e servizi wellness esclusivi, per un’esperienza natalizia e di Capodanno indimenticabile. Il pacchetto Winter Wellness Escape prevede un soggiorno di 4 notti per il prezzo di 3. Ideale per chi desidera un Capodanno rilassante tra sport invernali, relax e esperienze di benessere di alto livello.

Offerta:

Pernottamento in camere lussuose con vista sulle maestose cime alpine.

Colazione, pranzo e cena inclusi, con piatti gourmet.

Accesso illimitato al Nature & SKY SPA, con saune panoramiche e piscine di design.

Per maggiori dettagli si può visitare il sito: condenastjohansens.com/zillergrund

6. Hôtel Westminster, Parigi

Situato nel cuore di Parigi, l’Hôtel Westminster unisce eleganza classica, ambienti raffinati e un servizio impeccabile, offrendo un soggiorno festivo esclusivo a chi ama il lusso e la cultura francese. Ideale per vivere la magia delle feste nella capitale francese con stile e raffinatezza.

Offerta:

Cocktail e pasticceria natalizia al Duke’s Bar.

Cenone di Capodanno a Le Céladon con menu gourmet.

Menu festivo disponibile anche per pranzi e cene di gruppo (minimo 8 persone).

Per maggiori dettagli si può visitare il sito: condenastjohansens.com/hotelwestminster

Tutte le offerte esclusive per Natale e Capodanno sono disponibili su www.condenastjohansens.com dove sarà possibile scoprire pacchetti unici, esperienze di lusso e soggiorni indimenticabili negli hotel più raffinati.

Condé Nast Johansens

Condé Nast Johansens, degli stessi editori di Vogue, GQ, Tatler, Condé Nast Traveller e Vanity Fair, è la principale guida di riferimento per chi viaggia. Con più di 40 anni di esperienza nell’ispezione e nella consulenza di strutture in tutto il mondo, il team di Condé Nast Johansens di Local Experts dedicati, ispeziona ogni proprietà anno dopo anno. Se consigliano una struttura, ci si può fidare sul fatto che si vivrà un’esperienza eccezionale. Con un pubblico di circa 3.6 milioni di lettori (3,3 milioni della Luxury Hotel Guide e 300.000 della Luxury Spas & Wellness Guide), la distribuzione delle Guide è di 16.100 copie in tutto il mondo.