Milano, sequestrate a Linate 20mila carte Pokémon e One Piece di contrabbando

Il bottino, per un valore commerciale superiore a 90mila euro, è stato ritrovato nei bagagli di un passeggero proveniente da Tokyo che non aveva dichiarato nulla alla dogana

MILANO – Oltre 20mila carte collezionabili Pokémon e One Piece per un valore superiore a 90mila euro. È il bottino che il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme ai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, hanno sequestrato a un passeggero proveniente da Tokyo, via Parigi.

L’uomo stava percorrendo il corridoio ‘verde’ che indica l’assenza di generi da dichiarare in dogana quando è stato sottoposto a controllo. Nei bagagli la sorpresa e la scoperta del materiale acquistato in Giappone. Molti dei pezzi non sono ancora disponibili per il mercato europeo e proprio per questo hanno un elevato valore commerciale, oltre che di interesse da parte dei collezionisti.

Al passeggero è stata quindi contestata l’importazione in contrabbando della merce e gli sarà comminata una sanzione amministrativa che può variare dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine evasi, in questo caso quantificati in oltre 22.000 euro.

