MILANO, CONFERENZA CRISI IN IRAN, DE CORATO: «DOMANI H

«Oggi pomeriggio ho partecipato presso lo Spazio Pin di viale Monte Santo 5 a Milano, alla conferenza stampa “Crisi in Ira: Rapporto Aggiornato”. Ho ringraziato le donne persiane che sono intervenute sabato scorso sia in

piazza della Scala che davanti al Consolato in viale Monte Rosa, che sono qui oggi e che domani saranno ancora in piazza, che ci danno la possibilità di dar loro la nostra vicinanza. Domani alle ore 14 sarò nuovamente al loro fianco, in viale Monte Rosa, davanti al Consolato Iraniano. Pochi minuti fa ho ribadito il mio sostegno e la mia solidarietà, unita a quella di tutta Fratelli d’Italia, alla Comunità Iraniana per sostenere i loro diritti umani e la

loro libertà contro la repressione e il regime che stanno subendo, criticando il “silenzio selettivo” e l’ipocrisia. Le notizie dall’Iran che stiamo ricevendo sono assurde e inaccettabili, con esecuzioni imminenti e massacri di manifestanti. L’Italia da sola non può intervenire, ci vuole l’Europa. Serve l’Europa che non lasci a Trump e agli Stati Uniti il potere solitario di colui che risolve i problemi. L’Occidente è importante che rimanga sempre Stati Uniti-

Europa. Se uno dei due va per conto proprio, è un errore madornale e mi auguro vivamente che Trump lo abbia capito. Il nostro continente, senza gli Stati Uniti, non conta nulla. Io credo che per l’Iran e per la Persia noi dobbiamo cercare al più presto una saldatura. L’Occidente dovrebbe tenere alta l’attenzione verso l’Iran. Spero e mi auguro che anche Ursula Von Der Leyen non si limiti solo alle chiacchiere ma agisca concretamente. A Milano c’è un grave rischio islamico con circa 150.000 musulmani che fanno ciò che vogliono, soprattutto nelle 12 moschee cittadine abusive e per nulla a norma».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.