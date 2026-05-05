La Soprintendenza di Napoli organizza il convegno Incontro al Restauro

Giornata di studi e consegna del Premio Davide Sampaolesi

Giovedì 7 maggio, nella chiesa della SS. Trinità dei Pellegrini, a Napoli in Via Portamedina alla Pignasecca, si terrà un convegno di studi nel ricordo di Davide Sampaolesi dalle ore 9.30 alle 18.00, promosso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli e dall’Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” e della famiglia Smpaolesi. Il convegno, a cura di Rosalia D’Apice e Barbara Balbi, è parte del progetto “Incontro al Restauro” curato, a partire dal 2016, dai funzionari della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli, finalizzato allo studio e alla divulgazione delle attività di restauro a Napoli ed è rivolto in particolare agli studenti universitari dei corsi di restauro, archeologia e storia dell’arte, ma anche a quanti siano interessati a seguire le attività di tutela e valorizzazione messe in atto dal Ministero della Cultura. L’iniziativa prevede una serie di eventi finalizzati alla diffusione della conoscenza ad un ampio pubblico dell’attività di recupero di beni archeologici, storico artistici e architettonici della città e alle tecniche conservative con cui tali interventi sono condotti. Dopo i saluti istituzionali della Soprintendente di Napoli, Rosalia D’Apice e del Primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, Giovanni Cacace i bambini dell’ICC 88° circolo Eduardo De Filippo e Maria Consiglia Stile illustreranno la loro esperienza in materia di affresco a seguito di un incontro voluto dalla Soprintendenza nel laboratorio di restauro inclusivo presente nella chiesa dell’Incoronata. Al termine della prima sessione, moderata da Giovanna Russo Krauss, verrà assegnato il Premio“Davide Sampaolesi” per la migliore tesi di laurea discussa a Napoli nell’anno accademico 2024/2025 in restauro dei beni storico artistici archeologici demoetnoantropologici in collaborazione con le scuole di restauro dell’Università Suor Orsola Benincasa presieduta da Pasquale Rossi e dell’accademia di Belle Arti di Napoli coordinata da Giovanna Cassese. Il Premio è promosso dai familiari del restauratore Davide Sampaolesi prematuramente scomparso e si avvale della collaborazione di Giovanna Izzo che mantiene vivo il ricordo del giovane restauratore. Dopo la Seconda Sessione, moderata da Giovanna Baldasarre, si visiterà il coro della chiesa dell’Arciconfraternita dei Pellegrini il cui completamento del restauro verrà illustrato dalle restauratrici Annunziata D’Alconzo e Paola Cavaniglia. A seguire il concerto del “Piccoli Cantori di Forcella” dell’Associazione Sanitansamble EF diretti dalla maestra Vincenza D’Ambrosio.

Harry di Prisco

PROGRAMMA

9.30 Saluti

Rosalia D’Apice, Soprintendente Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per il comune di Napoli – Giovanni Cacace, Primicerio Arciconfraternita dei Pellegrini

ICC 88° circolo Eduardo De Filippo e Maria Consiglia Stile L’esperienza di Incontrolntorno al restauro: capire la materia dell’affresco

10.30 Prima sessione

modera Giovanna Russo Krauss

Antonella Negri, Barbara Balbi, Lapej, Grifo Multimedia

Tessere buone pratiche: dal restauro alla gamification nei segreti delle arche aragonesi

Stefano lavarone, Manlio Titomanlio, Chiara Stanziale

Il mosaico con strigili dalle terme romane di piazza Municipio

Alessio Cuccaro, Studio Karin Tortora

L’Annunciazione di Salviati in san Giovanni Maggiore: l’integrazione possibile

Immacolata Salvatore, Mariarosaria Vigorito, Valeria Brancaccio, Giancarlo Battista

Il restauro di Palazzo Fondi e la riscoperta delle pitture murali settecentesche

Marta Moi, Tempus et Opera, Gennaro Argo

Il Cenacolo ritrovato: indagini, scoperte e restauri nel Liceo “Vittorio Emanuele II” di Napoli

Pausa caffè

12.30 Premio Davide Sampaolesi

premiazione delle tesi vincitrici

Laura Giusti, Giovanna Cassese, Pasquale Rossi

13.30 Pausa pranzo

14.30 Seconda sessione

modera Giovanna Baldasarre

Chiara Isernia, Gaetano Corradino

L’estetica del macabro nel barocco napoletano, la ceroplastica e il restauro della Scandalosa

Livio de Luca, Giuseppe Fontana

Per una teoria del restauro degli organi antichi: il “Tommaso de Martino 1742” nella chiesa di San Gregorio Armeno in Napoli

Chiara Cacciotti, Stefano Lanuti

Busti reliquiario del Tesoro di San Gennaro: criteri di restauro e lettura demoetnoantropologica del bene culturale

Alice Hansen, Barbara Balbi, Diana Spada Il patrimonio contemporaneo e il suo contesto: il murale di Paz nella Mostra d’Oltremare

17.00

Visita al coro con Annunziata D’Alconzo e Paola Cavaniglia

Il completamento del restauro del coro dell’Arciconfraternita dei Pellegrini

con il concerto del “Piccoli Cantori di Forcella” dell’Associazione Sanitansamble EF diretti dalla maestra Vincenza D’Ambrosio.