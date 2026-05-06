​Lazio, Albania e Portogallo uniti per l’innovazione: a Tirana il Progetto MOVES traccia il futuro della partecipazione civica

​Tirana, 6 Maggio 2026 – Entra nel vivo la missione internazionale di ANCI Lazio in Albania, un evento che sta trasformando la capitale albanese in un laboratorio europeo di governance territoriale. Nell’ambito del progetto MOVES (Mobility and Valorization of European Spaces), la delegazione guidata dal dirigente di ANCI Lazio Gianluca Quadrini, Consigliere Provinciale di Frosinone, sta coordinando un tavolo di lavoro di altissimo profilo istituzionale, fondato su un partenariato solido e internazionale.

​Il Punto di Forza: Un Partenariato Transnazionale con il Portogallo

​Elemento distintivo e valore aggiunto di questa missione è la partecipazione attiva della delegazione del Portogallo. Il confronto diretto tra i partner portoghesi, i rappresentanti albanesi e la delegazione laziale costituisce il vero motore del progetto. Questa sinergia permette di incrociare le best practices del sud Europa con le dinamiche di sviluppo dei Balcani, creando un modello di sviluppo “mediterraneo” della mobilità e dei servizi pubblici che punta all’eccellenza.

​Focus all’Università di Tirana: Ricerca e Partecipazione Civica

​La seconda giornata dei lavori ha fatto tappa presso l’Università di Tirana, dove si è tenuto un seminario internazionale sulla Smart Governance. Il dibattito ha messo in luce come il punto di forza del progetto MOVES risieda nella capacità di stimolare la partecipazione attiva e civica. Non si parla solo di infrastrutture, ma di come coinvolgere i cittadini e le comunità locali nei processi decisionali.

​Nel suo intervento, caratterizzato da una forte visione regionale, Gianluca Quadrini ha sottolineato:

​”La presenza dei nostri partner portoghesi qui a Tirana dimostra che le sfide dei Comuni laziali non sono isolate, ma inserite in un contesto europeo vibrante. Il grande punto di forza di MOVES è proprio questo partenariato internazionale: stiamo lavorando per costruire una rete che unisca Italia, Portogallo e Albania in un unico obiettivo. Vogliamo promuovere una partecipazione civica attiva, dove l’innovazione sia frutto del dialogo con la cittadinanza. Il Lazio che rappresentiamo oggi è una regione che ascolta, che impara dai partner europei e che guida il cambiamento verso una società più connessa e democratica.”

​Una delegazione completa al servizio dell’integrazione

​Il lavoro di squadra della delegazione di ANCI Lazio ha permesso di toccare temi cruciali per il territorio:

​Gianluca Quadrini e Giuseppe Musto hanno gestito i rapporti con i partner internazionali per strutturare futuri bandi e finanziamenti diretti.

​Angelo Mattoccia, Presidente della Consulta dei Piccoli Comuni di Anci Lazio e sindaco di Pofi ( Fr ), ha dialogato con i colleghi portoghesi ed Albanesi sulle strategie per la valorizzazione dei centri storici e la lotta allo spopolamento.

​Francesca Calamari, della Consulta delle Donne, ha portato il tema dell’inclusività e della partecipazione femminile nei processi di trasformazione urbana, raccogliendo grande interesse dai partner transnazionali.

​Sintesi del programma

​5 Maggio: Apertura istituzionale e definizione degli obiettivi strategici del partenariato.

​6 Maggio: Workshop presso l’Università di Tirana: focus su ricerca scientifica, smart city e partecipazione attiva dei cittadini.

​7 Maggio: Conclusione della missione e firma dei protocolli di intesa congiunti tra Italia, Albania e Portogallo.

Presenti anche nella delegazione il Sindaco di Arnara Massimo Fiori ed il presidente del Consiglio Comunale di Rocca Priora Franco Spoto.

​L’impegno di ANCI Lazio

​La missione a Tirana ribadisce la centralità di ANCI Lazio come ente di riferimento per l’internazionalizzazione. Grazie alla leadership di Gianluca Quadrini, l’Associazione dimostra che il futuro del Lazio passa attraverso partenariati forti, il confronto con realtà come quella portoghese e una costante apertura verso la partecipazione dei cittadini, rendendo il territorio regionale sempre più protagonista in Europa.

​Ufficio Stampa Gianluca Quadrini