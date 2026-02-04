mercoledì, Febbraio 4, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

ISOLA FARNESE: SEGNALINI–TORQUATI: “MONTATA LA SCALA PEDONALE DI ACCESSO AL BORGO”

NOTIZIE IN RISALTO
redazione
Author: redazione
1 min.read

Al lavoro sulla strada alternativa per i mezzi di soccorso e sulla messa in sicurezza del costone privato

Roma, 4 febbraio 2026 – È stata montata ed è già percorribile la scala in ferro per il collegamento pedonale al Borgo di Isola Farnese, immediatamente fruibile dagli abitanti. L’intervento, realizzato dal Dipartimento Lavori Pubblici di Roma Capitale, rappresenta la prima fase di un’azione più ampia finalizzata al ripristino della viabilità interrotta a seguito del cedimento di un terreno di riporto di un’area privata.

In queste ore proseguono i lavori per rendere percorribile via Prato la Corte ai mezzi di emergenza e di soccorso, diretti al Borgo. Si tratta di soluzioni temporanee pensate per alleviare le difficoltà dei residenti, mentre continuano parallelamente gli approfondimenti tecnici per la messa in sicurezza dell’area privata.

Per l’Assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini: “L’obiettivo immediato è garantire l’accessibilità e la sicurezza dei cittadini, a partire dal collegamento pedonale e dal passaggio in via Prato la Corte per i mezzi di soccorso. Stiamo lavorando senza sosta, insieme alla Protezione Civile e agli uffici tecnici, per gestire l’emergenza e, allo stesso tempo, per definire le soluzioni strutturali necessarie alla messa in sicurezza dell’area”.

Abbiamo di fronte una situazione emergenziale – dichiara il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati – e ringrazio l’Assessorato e il Dipartimento Lavori Pubblici di Roma Capitale per la tempestività e l’impegno, anche in queste ore di maltempo, così come tutti coloro che stanno collaborando: gli Uffici del Sociale del Municipio XV, la Sala Operativa del Sociale di Roma Capitale, Asl Roma 1, Protezione Civile e Croce Rossa Italiana. Resta inoltre attivo h24 il punto di prima assistenza e assistenza sociosanitaria alla popolazione all’interno del Centro Anziani. Sono inoltre in corso le valutazioni per il ripristino della linea di trasporto pubblico 032. Dal primo pomeriggio è in corso un nuovo punto di aggiornamento del Centro Operativo Comunale convocato dalla Protezione Civile di Roma Capitale. Un grazie sentito a tutte le squadre divolontari e alla Polizia Locale, da giorni in servizio sul territorio”.

Previous article
Scuola, Miele (Lega): in commissione via libera a qualifica ‘docente per inclusione’
Next article
MILANO CORTINA 2026: POLIZIA POSTALE AL LAVORO PER LA SICUREZZA CIBERNETICA DEI GIOCHI
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Malagò fuori dal board del Cio, per un solo voto

SPORT redazione - 0
Al suo posto è stato eletto il cileno Neven Ilic, grazie a un’astensione ROMA – Giovanni Malagò non sarà nel board del Comitato Olimpico Internazionale,...
Read more

La Lazio ha più contestatori che abbonati

SPORT redazione - 0
La petizione pubblica per chiedere a Lotito di vendere la società ha superato le 36.000 firme. E ci sono molti Vip ROMA – “Vogliamo più...
Read more

I Giochi di Milano-Cortina hanno “abolito” la neve: sarà solo artificiale

SPORT redazione - 0
Perché ce n'è poca e anche quella verrà tolta per garantire "equità e sicurezza" delle gare ROMA – Dopo Pechino anche Milano-Cortina. Anche i Giochi...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Articoli più letti

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)