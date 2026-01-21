mercoledì, Gennaio 21, 2026

salute

Ultime notizie

Guidonia. Consegnato il cantiere per la realizzazione del playground a Villalba

PRIMO PIANOROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Redazione
Autore Redazione
Less than 1 min.read

Si è svolta questa mattina in via Trento, a Villalba, all’altezza del complesso edilizio Ater, la cerimonia di consegna del cantiere dei lavori per la realizzazione di un playground sportivo. Un intervento finanziato per un importo di 200.000 euro del bando nazionale “Sport Illumina”.

Presenti: il Sindaco Mauro Lombardo; il Vicesindaco Paola De Dominicis; l’assessore allo Sport Cristina Rossi; il consigliere comunale Cristian Diano; funzionari del Ministero per lo Sport e i Giovani; responsabili della Società che eseguirà lavori.

L’intervento di riqualificazione dell’area è stato reso fattibile grazie all’attenzione che ha riservato il Ministro Andrea Abodi alle problematiche riguardanti, in particolare, il recupero di aree e la realizzazione di spazi destinati all’attività fisica e all’aggregazione dei giovani.

Previous article
Sanità Lazio –  Crisi occupazionale a Villa Luana, UGL Salute: “Nessun lavoratore sarà lasciato indietro, si lavori alla ricollocazione”
Redazione
Redazione

Articoli popolari

Il Giornale del Lazio - Iscritto al Tribunale di Rieti - sezione stampa - al n. 5/2000 il 19/07/2000 ( Cambio Provincia) redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it

© Il Giornale del Lazio 2025