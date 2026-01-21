Guidonia. Consegnato il cantiere per la realizzazione del playground a Villalba

Si è svolta questa mattina in via Trento, a Villalba, all’altezza del complesso edilizio Ater, la cerimonia di consegna del cantiere dei lavori per la realizzazione di un playground sportivo. Un intervento finanziato per un importo di 200.000 euro del bando nazionale “Sport Illumina”.

Presenti: il Sindaco Mauro Lombardo; il Vicesindaco Paola De Dominicis; l’assessore allo Sport Cristina Rossi; il consigliere comunale Cristian Diano; funzionari del Ministero per lo Sport e i Giovani; responsabili della Società che eseguirà lavori.

L’intervento di riqualificazione dell’area è stato reso fattibile grazie all’attenzione che ha riservato il Ministro Andrea Abodi alle problematiche riguardanti, in particolare, il recupero di aree e la realizzazione di spazi destinati all’attività fisica e all’aggregazione dei giovani.