Frana a Arce: Chiusa la Strada Provinciale Arce – Rocca d’Arce e Ordinanza di Emergenza

Nella notte tra sabato e domenica, un grave movimento franoso si è verificato in Via Re Manfredi, all’ingresso del centro storico di Arce, causando il crollo di una porzione di terreno di notevoli dimensioni. L’evento, provocato dalle abbondanti piogge cadute nelle ultime ore, ha reso necessaria la chiusura immediata della strada provinciale Arce – Rocca d’Arce e delle vie di accesso al centro storico.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri di Arce, i Vigili del Fuoco di Cassino, la Protezione Civile comunale, la Polizia Municipale e il personale tecnico del Comune, coordinati dall’ingegner Luca Folcarelli, responsabile dell’area tecnica, presente fin dalle prime ore della mattina insieme al Sindaco, dott. Rocco Pantanella, e al consigliere delegato alla Protezione Civile comunale, nonché dirigente provinciale del Nucleo Ispettori Forestali (NIF) Patrizio Di Folco. Con loro anche il dirigente NIF Rocco Simone e l’agente scelto NIF Alberto Di Folco, che hanno partecipato attivamente alle operazioni di soccorso e gestione dell’emergenza.

Il Sindaco Pantanella ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente per salvaguardare la pubblica e privata incolumità, disponendo la chiusura temporanea della strada provinciale e delle vie limitrofe in attesa di ulteriori verifiche tecniche congiunte con i tecnici della Provincia. Sono in corso accertamenti sulla stabilità delle abitazioni circostanti, con la possibilità di ulteriori evacuazioni precauzionali per garantire la sicurezza dei residenti.

Al momento, è stata evacuata un’abitazione del centro storico, quella della signora Camilla, una donna di 93 anni che vive con la badante, la quale è stata assistita e allontanata dall’area a rischio dal personale del NIF. Non si esclude che, qualora emergessero criticità strutturali nelle altre abitazioni, possano essere adottate ulteriori misure di evacuazione.

Le autorità locali e i soccorritori rimangono costantemente impegnati sul luogo dell’evento per monitorare la situazione e intervenire tempestivamente in caso di necessità, garantendo la massima sicurezza per la popolazione.