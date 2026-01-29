Air Cairo alla Bit di Milano con diverse novità per il 2026



Al Pad. 9P, Stand L02 la compagnia presenterà la nuova ampia offerta di voli tra Italia ed Egitto

Air Cairo sarà protagonista anche quest’anno alla BIT, Borsa Internazionale del Turismo, in programma dal 10 al 12 febbraio 2026 presso la Fiera Milano Rho, Padiglione 9P, Stand L02. La compagnia partecipa con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza sul mercato italiano e consolidare i rapporti con operatori e agenzie di viaggio. Durante l’evento, Air Cairo incontrerà tour operator e agenzie di viaggi, affiancata dal proprio GSA per l’Italia, Non Solo Sogni per presentare la programmazione 2026 e illustrare le nuove opportunità di collegamento tra Italia ed Egitto. La partecipazione alla BIT conferma il ruolo strategico della compagnia aerea nello sviluppo dei collegamenti tra i due Paesi.

In vista della prossima stagione estiva, Air Cairo punta a consolidare la propria presenza in Italia con collegamenti sempre più frequenti e nuove destinazioni strategiche. La partecipazione alla BIT sarà l’occasione per condividere con partner e operatori l’intera offerta 2026, pensata per rispondere alle esigenze di mercato e ai trend in continua evoluzione.

Alla guida della compagnia, a partire da fine 2025, torna Hussein Sherif, Chairman di Air Cairo, che in passato ha guidato la compagnia attraverso una fase di significativa crescita. Il suo ritorno segna una nuova fase di espansione strategica, con un focus su efficienza operativa e leadership di mercato.

Le principali novità di Air Cairo per il 2026:

El Alamein entra nella programmazione estiva come nuova destinazione, con due voli settimanali da Milano e Catania, da giugno fino a metà settembre, offrendo nuove opportunità di viaggio verso una località emergente dell’Egitto.

Air Cairo opererà complessivamente 1.500 voli regolari verso le destinazioni iconiche dell’Egitto, tra cui Sharm el Sheikh, Hurghada, Luxor e Il Cairo, dai principali aeroporti italiani, in particolare:

Milano Malpensa (MXP): 20 voli

Roma Fiumicino (FCO): 4 voli

Napoli (NAP): 5 voli

Bari (BRI): 3 voli

Catania (CTA): 2 voli

Bologna (BLQ): 2 voli

Bergamo (BGY): 2 voli

Verona (VRN): 2 voli

“Partecipare alla BIT ci permette di rafforzare i rapporti con i nostri partner italiani e presentare in anteprima le novità della programmazione 2026”, dichiaraHussein Sherif.“El Alamein e il consolidamento dei voli dall’Italia verso l’Egitto rappresentano solo l’inizio di una strategia di sviluppo che continueremo a perseguire con determinazione”.

Attualmente, Air Cairo opera con una flotta di 40 aeromobili, composta principalmente da velivoli moderni e ad alta efficienza. La compagnia dispone di 31 Airbus A320neo, perfetti per voli a medio raggio, affiancati da 3 Embraer E190, ideali per tratte più brevi con capacità ottimizzata, e da 6 ATR 72-600,. Questa combinazione permette ad Air Cairo di garantire flessibilità, efficienza e comfortsu tutte le rotte della sua rete.

L’appuntamento alla BIT costituisce un’occasione privilegiata per i tour operator e le agenzie di viaggio per esplorare le novità di Air Cairo e pianificare le future opportunità di mercato.