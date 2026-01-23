Foggia, traffico di sostanze stupefacenti

ulteriori 9 arresti dei Carabinieri al termine degli interrogatori preventivi, nell’ambito di un procedimento penale che già aveva consentito, lo scorso 15 dicembre, l’esecuzione di una o.c.c. a carico di ulteriori 24 indagati

I Carabinieri della Compagnia di Foggia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 9 indagati (di cui 3 in carcere e 6 agli arresti domiciliari), ritenuti responsabili a vario titolo, in concorso, di traffico, detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento è stato emesso nei confronti dei 9 destinatari all’esito di interrogatorio preventivo, il cui decreto di fissazione era stato notificato lo scorso 15 dicembre contestualmente all’esecuzione, sul territorio nazionale, di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di ulteriori 24 persone (di cui 19 in carcere e 5 agli arresti domiciliari), indagate a vario titolo per i medesimi reati nello stesso procedimento penale.

L’attività investigativa, condotta da maggio 2024 ad aprile 2025 e nell’ambito della quale sono state complessivamente emesse misure cautelari a carico di 33 indagati, ha consentito di:

documentare una florida attività di spaccio di cocaina e hashish nel comune di Foggia, per la successiva illecita destinazione e per uso non esclusivamente personale;

ricostruire i canali di approvvigionamento dello stupefacente, acquistato da un ‘referente’ albanese a Foggia per il tramite di connazionali residenti nel Nord-Italia;

accertare le modalità di distribuzione delle sostanze illecite, puntualmente scaricate presso un auto-demolitore a Foggia, stoccate in diversi box auto e consegnate a domicilio agli acquirenti;

constatare, per un solo indagato, la frequente violazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Orta Nova.

Il complesso degli elementi emersi, vagliati anche in sede di interrogatorio preventivo, ha consentito all’Autorità Giudiziaria di ritenere sussistenti le esigenze cautelari nei confronti dei nove indagati, rafforzando il quadro indiziario delineato dall’articolata attività investigativa condotta dall’Arma dei Carabinieri sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.

https://we.tl/t-ZbXdGvUUwJ