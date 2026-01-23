Firmato un protocollo di intesa fra la Polizia di Stato e l’Associazione “Nel nome del rispetto” 

La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e l’Associazione “Nel nome del rispetto” Ets hanno sottoscritto un protocollo di intesa finalizzato a promuovere la diffusione delle buone prassi sul tema del valore del rispetto, con specifico riferimento ai fenomeni legati al disagio giovanile, alla valorizzazione dell’intelligenza emotiva e delle differenze di genere.

L’intesa si propone di realizzare un’efficace sinergia operativa tra la Polizia di Stato e l’Associazione “Nel nome del rispetto” Ets per promuovere delle attività congiunte di formazione, informazione e sensibilizzazione indirizzate agli studenti delle scuole di secondo grado, per la diffusione della conoscenza dei concetti legati al “Rispetto” tra gli individui, sul “ciclo della violenza” e sulle azioni per la sua prevenzione, comprese le misure di prevenzione del Questore e gli strumenti di tutela.

La notizia della sottoscrizione del protocollo è stata diffusa martedì scorso, presso la Sala Igea dell’Istituto dell’Enciclopedia TRECCANI proprio nella “Giornata del rispetto” che ricorreva il 20 gennaio per promuovere la lotta contro il bullismo, il cyberbullismo e ogni forma di discriminazione, in memoria di Willy Montero Duarte, ucciso nel 2020 per aver difeso un amico.