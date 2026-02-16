lunedì, Febbraio 16, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Esercito: il “Galilei” di Civitavecchia in visita al COMVIE

NOTIZIE IN RISALTO
redazione
Author: redazione
1 min.read

Tre giornate e cinque classi al Polo Culturale della “Caserma Giorgi”

CIVITAVECCHIA (RM) – Si è concluso un ciclo di visite di alcune classi del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Civitavecchia, presso il polo culturale sito nella Caserma MOVM “Capitano Luigi Giorgi”, sede del Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito (COMVIE).

Gli studenti sono stati accolti dal Generale di Corpo d’Armata Francesco Olla, Comandante del COMVIE, e hanno visitato la Biblioteca e il Museo Storico, dove il Direttore, Tenente Colonnello Fabrizio Santillo, ha condotto i ragazzi alla scoperta del patrimonio librario di oltre sessantaduemila volumi e decine di collezioni di riviste militari, sia italiane sia straniere e circa diecimila carte geografiche e topografiche. Dopo aver seguito un breve excursus storico della Biblioteca e della Scuola di Guerra dell’Esercito, gli studenti hanno potuto ammirare alcuni dei volumi più antichi custoditi, tra i quali testi seicenteschi e settecenteschi provenienti da donazioni risalenti alla Casa Savoia.

La visita è proseguita nel Museo Storico, che custodisce, tra l’altro, il Regio Decreto di costituzione della “Scuola Superiore di Guerra” del 11 marzo 1867, gli elenchi e i registri dei frequentatori dei Corsi di Stato Maggiore e immagini e foto che illustrano l’evoluzione dell’Istituto nelle sue sedi di Torino e Civitavecchia.

Gli studenti si sono poi soffermati sul sacrario, sulle cui pareti sono incisi i nomi di tutti gli Ufficiali di Stato Maggiore caduti in tutte le guerre a partire dal 1848, e nel cui centro insiste il monumento con l’emblema della Scuola di Guerra, realizzato in pietra grezza del Carso e sul quale è inciso il motto “Alere Flammam” dell’odierno Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito.

L’ingente patrimonio culturale custodito nella Biblioteca del COMVIE ormai da diversi anni è meta di visite da parte di associazioni, studenti e popolazione locale, che può anche beneficiare di un servizio di prestito, a testimonianza di una consolidata sinergia tra il Comando e il territorio circostante.

Occhiello:       Il patrimonio culturale della Difesa custodito dal COMVIE in favore di 120 studenti civitavecchiesi.

FONTE:         COMVIE – Comando Valutazione e Innovazione dell’Esercito

Civitavecchia (RM).

Previous article
CARABINIERI: IL COMANDANTE GENERALE SI È COMPLIMENTATO TELEFONICAMENTE CON FEDERICA BRIGNONE E LISA VITTOZZI, ATLETE DEL CENTRO SPORTIVO DELL’ARMA
Next article
RIETI – POZZAGLIA SABINA: CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI DEL NUCLEO ISPETTORATO DEL LAVORO: DENUNCE, SANZIONI E SOSPESA UN’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Slalom gigante: Brignone in testa dopo la prima manche, Goggia terza

SPORT redazione - 0
Le velociste azzurre oggi tra le favorite. La seconda run alle 13,30 di Erika Primavera CORTINA – Federica Brignone è in testa dopo la prima manche del gigante dei Giochi...
Read more

Columbia, tecnologia progettata per affrontare ogni terreno in ogni stagione

SPORT Massimo - 0
Dallo strato isolante progettato per condizioni invernali severe, al baselayer tecnico che mantiene la pelle asciutta durante lo sforzo, fino alla calzatura sviluppata per...
Read more

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT redazione - 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in Palestina: l'allarme del Cio. L'ambasciatrice di Palestina: "Il genocidio non si è mai fermato, non...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Articoli più letti

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)