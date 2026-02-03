CUORICONNESSI, IL PROGETTO DI UNIEURO E DI POLIZIA DI STATO CELEBRA 10 ANNI: OLTRE AL CONSUETO EVENTO PER LE SCUOLE , PER LA PRIMA VOLTA, UN

INCONTRO CON I GENITORI E LA COMUNITÀ IN OCCASIONE DEL SAFER

INTERNET DAY 2026

• Martedì 10 febbraio a Roma l’incontro serale gratuito tra famiglie ed esperti per accompagnare i figli nel mondo digitale;

• Tra gli ospiti: Gianluca Dradi, Dirigente Scolastico del Liceo Artistico e Musicale “NerviSeverini” di Ravenna, Vincenzo Schettini, divulgatore scientifico e fondatore del canale YouTube “La fisica che ci piace”, ed Enrico Teta, medico e psichiatra

Il progetto #cuoriconnessi, promosso da Unieuro in collaborazione con la Polizia di Stato per sensibilizzare sui temi del cyberbullismo e promuovere un uso consapevole della rete e della tecnologia, celebra il suo decimo anniversario con un’importante novità: oltre al consueto appuntamento mattutino con gli studenti, raddoppia con un evento serale aperto a tutta la comunità, e in particolare ai genitori, che si terrà a Roma martedì 10 febbraio 2026, alle ore 18:00, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, nella Sala Sinopoli.

L’iniziativa è pensata per fornire agli adulti strumenti e consigli pratici su come accompagnare i giovani nel mondo digitale, prevenendo rischi e favorendo un uso consapevole delle tecnologie. Un’occasione per sensibilizzare soprattutto i genitori e alimentare un confronto intergenerazionale più efficace.

All’incontro interverranno Ivano Gabrielli, Direttore della Polizia Postale, Bruna Olivieri, Country Manager di Unieuro, Gianluca Dradi, Dirigente Scolastico del Liceo Artistico e Musicale “NerviSeverini” di Ravenna, noto per il suo approccio inclusivo e per la promozione di una scuola aperta e attenta ai diritti, Vincenzo Schettini, divulgatore scientifico e fondatore del canale YouTube “La fisica che ci piace“, oggi anche autore e volto televisivo, ed Enrico Teta, psichiatra specializzato nelle dipendenze e direttore sanitario della Casa di Cura neuropsichiatrica Villa Cristina (NO).

L’obiettivo della serata è approfondire le dinamiche del mondo online e di una tecnologia sempre più presente nelle nostre vite e in quelle dei nostri ragazzi.

Per partecipare all’evento, gratuito e aperto a tutti, e disponibile anche in live streaming, è necessario richiedere l’invito compilando il form online disponibile sul sito https://www.cuoriconnessi.it/eventofebbraio/ fino a esaurimento dei posti disponibili.Roma, 3 febbraio 2026