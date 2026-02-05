Cultura: Cerquozzi (PD), a Veroli gli Stati generali della Cultura

“A Veroli si terranno gli Stati generali della Cultura, in programma venerdì 7 febbraio alle 9.30 presso la Sala Trulli. L’iniziativa nasce dall’esperienza di Hernica Saxa – Dove la storia lega, la cultura unisce, progetto politico e culturale condiviso che ha messo in rete Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli, costruendo una visione comune di sviluppo e valorizzazione del territorio. Non è stata soltanto una candidatura a Capitale italiana della Cultura, ma un metodo di lavoro fondato sulla programmazione condivisa, sul superamento dei confini amministrativi e sulla costruzione di politiche culturali integrate a scala sovracomunale”, spiega l’assessore alla Cultura di Veroli, Francesca Cerquozzi (PD) -“Il percorso di candidatura ha rappresentato un laboratorio di cooperazione istituzionale che oggi trova continuità negli Stati generali della Cultura, intesi come momento di rilancio e consolidamento del metodo sperimentato con Hernica Saxa, aperto al coinvolgimento dei sindaci e dei delegati alla cultura dell’intera provincia.Secondo il sindaco di Veroli, Germano Caperna, “la cultura è una leva strategica per lo sviluppo del territorio e per la qualità delle politiche pubbliche. Unendo città e visioni è possibile costruire un progetto di ampio respiro territoriale capace di guardare al futuro. Gli Stati generali della Cultura – conclude Cerquozzi – rappresentano l’evoluzione di quel lavoro in una prospettiva di pluralismo territoriale e di confronto stabile sulle politiche culturali”.