CONTIGLIANO: CON LA SCUSA DI UNA VISITA MEDICA EVADE DAI DOMICILIARI: ARRESTATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Stazione di Contigliano hanno tratto in arresto un uomo di 69 anni, originario della Bassa Sabina, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di evasione.

Il soggetto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari disposta dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento per detenzione di sostanze stupefacenti, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione in violazione delle prescrizioni imposte.

Nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, nonché al controllo del rispetto delle misure restrittive, la pattuglia dell’Arma, transitando nei pressi dell’abitazione dell’uomo, ne ha constatato l’assenza. Tale circostanza è apparsa immediatamente anomala, in quanto incompatibile con l’obbligo di permanenza domiciliare cui il soggetto era sottoposto.

Ritenendo probabile una violazione in atto, i Carabinieri hanno effettuato, dopo alcune ore, un ulteriore controllo presso l’abitazione, intercettando l’uomo mentre tentava di fare rientro al domicilio. Prontamente bloccato, lo stesso ha tentato di giustificare la propria assenza dichiarando di essere rientrato da una presunta visita urgente presso una struttura sanitaria. Tuttavia, gli immediati accertamenti svolti dai militari hanno consentito di appurare che l’uomo non si era recato presso alcuna struttura sanitaria.

Colto in flagranza di reato, il 69enne è stato condotto presso la Stazione Carabinieri di Contigliano per le formalità di rito e, al termine degli accertamenti, è stato dichiarato in stato di arresto per evasione.

Il Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Rieti, prontamente informato dell’accaduto, ha disposto che l’arrestato venisse nuovamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.

Si rappresenta, come di consueto, che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità penale dell’indagato potrà essere accertata solo con sentenza definitiva dell’Autorità Giudiziaria.