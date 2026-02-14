Columbia, tecnologia progettata per affrontare ogni terreno in ogni stagione

Dallo strato isolante progettato per condizioni invernali severe, al baselayer tecnico che mantiene la pelle asciutta durante lo sforzo, fino alla calzatura sviluppata per affrontare terreni irregolari e imprevedibili, ogni prodotto combina tecnologie proprietarie e soluzioni testate sul campo. Tre prodotti distinti, un unico obiettivo: permetterti di muoverti con sicurezza, controllo e comfort ovunque ti porti l’outdoor.

GIACCA GLACIER RIDGE™ DOWN

Progettata per affrontare bufere di neve, discese in fresca e condizioni alpine variabili, la Glacier Ridge™ Down integra protezione impermeabile e isolamento termico avanzato in un unico sistema ad alte prestazioni.

La membrana Omni-Tech™ impermeabile e traspirante, con cuciture completamente termosaldate, mantiene il corpo asciutto anche sotto precipitazioni intense, mentre la tecnologia termoriflettente Omni-Heat™ Infinity ottimizza la ritenzione del calore corporeo senza appesantire. La costruzione Heat Seal contribuisce a ridurre i punti freddi migliorando l’efficienza termica complessiva.

L’imbottitura combina piumino d’anatra certificato RDS e isolamento sintetico riciclato Thermarator™, offrendo calore affidabile anche in presenza di umidità. Il cappuccio compatibile con il casco, le aperture di ventilazione e la ghetta antineve integrata completano un capo pensato per accompagnare ogni discesa con protezione e controllo.

BASELAYER DRIVENTURE™ HALF ZIP

Pensato per l’escursionismo attivo e le attività ad alta intensità, il DriVenture™ Half Zip è uno strato base leggero e altamente traspirante, progettato per gestire l’umidità durante lo sforzo.

Realizzato con tecnologia Omni-Wick™ EVAP™, accelera l’evaporazione del sudore allontanandolo rapidamente dalla pelle, favorendo un’asciugatura più veloce e una sensazione di comfort costante. Le cuciture ergonomiche seguono i movimenti naturali del corpo riducendo gli attriti, mentre la zip a mezza lunghezza consente di modulare la ventilazione in base all’intensità dell’attività.

I fori per i pollici assicurano stabilità delle maniche e un apporto extra di calore nelle condizioni più fresche. È la base tecnica ideale per costruire un sistema di stratificazione efficiente su qualsiasi terreno e in ogni stagione.

PEAKFREAK™ RUSH MID OUTDRY™

Progettata per terreni tecnici e condizioni imprevedibili, la Peakfreak™ Rush Mid OutDry™ combina leggerezza, protezione e trazione avanzata per affrontare escursioni in ogni stagione.

La struttura impermeabile e traspirante OutDry® aiuta a mantenere il piede asciutto in caso di pioggia, neve sciolta o attraversamenti di ruscelli, consentendo al tempo stesso la fuoriuscita dell’umidità interna per un comfort prolungato. L’intersuola Techlite+™ garantisce ammortizzazione reattiva e ritorno di energia, contribuendo a ridurre l’affaticamento durante le lunghe percorrenze.

La suola Adapt Trax™ assicura aderenza multidirezionale su superfici asciutte e bagnate, mentre il design mid-cut offre supporto alla caviglia senza limitare la mobilità. I rinforzi su punta e tallone proteggono dagli impatti contro rocce e ostacoli del sentiero, mantenendo stabilità e controllo su ogni passo.